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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Putino – ciniškas pareiškimas: „Jie viską pradėjo“

2026-09-25 22:02 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 22:02
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Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Ukraina pirmoji pradėjo pulti Rusijos civilinę infrastruktūrą“ ir pagrasino Kyjivui „atsakomaisiais smūgiais“, rašo „The Moscow Times“.

Vladimiras Putinas (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (23)

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Ukraina pirmoji pradėjo pulti Rusijos civilinę infrastruktūrą“ ir pagrasino Kyjivui „atsakomaisiais smūgiais“, rašo „The Moscow Times“.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Jie viską pradėjo. Jie pradėjo pulti kiekvieną poziciją visur. Ar tai kokios žaislinės lėlės? Ar tai vaikų žaidimai? Todėl jie turi pajusti šiuos Rusijos atsakomuosius smūgius“, – sakė Putinas Sankt Peterburgo tarptautinio suvienytų kultūrų forumo metu (cituojama pagal rusijos naujienų agentūrą TASS).

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Jis pridūrė, kad Ukrainos valdžia turi suprasti, kad bandymai „įtempti padėtį“ nepadės pasiekti „jiems reikalingo rezultato“, o „tik pablogins jų padėtį“.

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Pripažino „tam tikrus nuostolius“

V. Putinas taip pat pasiskundė dėl praėjusios keturiasdešimties dienų trukmės Ukrainos operacijos, kuria siekta priversti Rusiją sudaryti taiką, ir dėl Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie, jo teigimu, tęsiasi nuo vasaros.

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„Tai lėmė tam tikrus nuostolius mūsų pusėje. Be to, jie bandė surengti mūsų Juodosios jūros pakrantės jūrinę blokadą. Jie apgadino daugiau nei 100 laivų“, – sakė jis.

Be to, pasak V. Putino, Maskva buvo pasirengusi atnaujinti derybas su Ukraina po rinkimų į Valstybės Dūmą, tačiau, jo teigimu, tam sutrukdė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos prieš rinkimų apylinkes ir bandymas surengti masinį smūgį Maskvai.

Dabar sprendimus dėl galimo grįžimo prie derybų Rusija priims „atsižvelgdama į savo interesus“, pabrėžė V. Putinas.

Jis pridūrė, kad taikos pasiūlymai „vis dar guli ant stalo“, tačiau Maskva „dar apsvarstys“, kas atitinka jos interesus.

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