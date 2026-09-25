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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas įvertino: Pamfilovai – milijoninė dovana, prisijungė prie „elitinės“ kompanijos

2026-09-25 19:57 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-25 19:57
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Rusijos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Ela Pamfilova gavo nemokamą butą Maskvos centre. Ji jį registravo savo anūkės, 27-metės Irinos Kezinos, vardu, atskleidė „Team Navalny“ komandos tyrimas.

Vladimiras Putinas, Ela Pamfilova (Nuotr. kremlin.ru)
GALERIJA (23)

Rusijos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Ela Pamfilova gavo nemokamą butą Maskvos centre. Ji jį registravo savo anūkės, 27-metės Irinos Kezinos, vardu, atskleidė „Team Navalny“ komandos tyrimas.

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Buto plotas – 237 kvadratiniai metrai. Devynaukščiame pastate yra 42 butai, o jį nuolat saugo Rusijos Federacijos federalinė apsaugos tarnyba (FSO).

„Elitiniai“ kaimynai

Tame pačiame pastate butus taip pat turi Maskvos meras Sergejus Sobianinas, didžiausio rusijos banko „Sberbank“ generalinis direktorius Germanas Grefas, Konstitucinio Teismo pirmininkas Valerijus Zorkinas, buvęs generalinis prokuroras Jurijus Čaika ir kiti pareigūnai.

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Tyrėjai buto vertę įvertino 200 mln. rublių (kiek daugiau nei 2 mln. eurų).

Pamfilovos parama karui ir pagalba Putinui

E. Pamfilova vadovauja Centrinei rinkimų komisijai nuo 2016 metų. Per šį laikotarpį komisija atsisakė registruoti Aleksejų Navalną, Borisą Nadeždiną ir Jekateriną Duncovą kaip kandidatus į prezidentus.

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2026 m. rugpjūtį E. Pamfilova tuos, kurie išvyko po karo Ukrainoje pradžios, pavadino „išdavikais“ ir „atliekomis“, kuriems reikia uždrausti balsuoti, o stebėtojus, fiksuojančius pažeidimus rinkimuose, – „rinkimų maitvanagiais“.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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