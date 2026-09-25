Bando JAV kantrybę: Rusija smogė „McDonald`s“ sandėliui Ukrainoje

„Šiandien taip pat buvo smūgių dronais į sandėlį, kurį naudoja „McDonald’s“. Smogiamasis dronas nukreiptas prieš įprastus produktus. Rusai nuolat plečia savo atakų taikinių sąrašą: JAV ir kiti verslai, duomenų centrai, interneto tiekėjai – visi įprasti kasdienybes aspektai Rusijai yra tiesiog taikinai“, – pabrėžė jis.
Ukrainos vadovas pridūrė, kad visa tai riboja žmonių galimybes palaikyti ryšį, mokytis ir dirbti.
Remiantis tam tikra informacija, sandėlyje buvo saugomi švieži ir šaldyti pusgaminiai (mėsos paplotėliai, vištienos kepsneliai, bulvytės), bandelės, padažai, pieno mišiniai desertams ir kokteiliams.
Tuo tarpu Brovarų meras Igoris Sapožko pranešė, kad jau antrą kartą per parą savivaldybės teritorijoje buvo apgadinta pramonės įmonė.
„Fiksuojamas didelis dūmų kiekis dėl gaisro. Šiuo metu informacijos apie nukentėjusius asmenis nėra“, – rašė jis.
Socialiniuose tinkluose buvo nurodyta, kad gaisras Brovaruose, Kyjivo srityje, preliminariais duomenimis, kilo „McDonald’s“ sandėliuose.
Rusijos smūgiai Kyjivui
Per Rusijos dieninius smūgius Kyjive penktadienį žuvo penki žmonės, pranešė vietos pareigūnai.
Tai naujausia ataka intensyvėjant smūgių bangai karo draskomos Ukrainos sostinėje.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina susiduria su vis dažnesniais dronų ir raketų smūgiais, todėl vėl ragina tiekti jai oro gynybos sistemas, įskaitant pažangias „Patriot“. Pastarąsias sistemas Ukraina tikisi gaminti ir pati, pagal JAV licencijas.
Popietę Kyjive vėl aidėjo sprogimai. Vieni žmonės bėgo į slėptuves, o kiti nekreipė dėmesio į pavojų, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Po to Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad rasti trijų žuvusių žmonių kūnai, bet netrukus paskelbė, kad žuvusiųjų jau yra keturi.
Prieš tai įvyko kita ataka, per kurią žuvo 14 metų berniukas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį išpuolį pavadino „absoliučiai žiauriu ir pasišlykštėtinu smūgiu, neturinčiu jokios karinės logikos“.
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