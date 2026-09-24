Iš Pietų Korėjos prezidento – kaltinimai Zelenskiui

Prezidentas Lee Jae Myungas tai pareiškė po to, kai V. Zelenskis Jungtinėse Tautose pranešė, kad Ukraina išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, pridurdamas, kad juos „nebuvo lengva paimti į nelaisvę gyvus“.
Pietų Korėjos prezidentas: Zelenskis pažeidė konfidencialumo susitarimą dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių
Šis atskleidimas paskatino Pietų Korėjos opoziciją kritikuoti Lee administraciją dėl to, kad apie belaisvių atvykimą pirmasis pranešė užsienio šalies lyderis.
„Nežinau, kodėl Ukraina sulaužė susitarimą ir paviešino šį klausimą, tačiau tai labai nuvilia“, – platformoje „X“ pareiškė Lee.
„Šiaurės Korėjos belaisvių atgabenimo į Pietų Korėją klausimas yra itin jautrus ir gali turėti didelį poveikį diplomatijai, saugumui ir padėčiai Korėjos pusiasalyje“, – sakė jis.
Lee sakė, kad buvo raginimų paskelbti apie belaisvių atvykimą, tačiau „atsižvelgdami į problemas, kurių galėtų kilti paviešinus šią informaciją, sutarėme, kad teisingiausia būtų išlaikyti ją konfidencialią“.
V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas žurnalistams sakė, kad Ukraina yra „atvira šalis“ ir būtų buvę keista perduoti karius paslapčiomis.
„Iš visos šios istorijos, kuri yra ilga ir su daug detalių, pranešėme tik patį faktą – kad jie buvo išsiųsti į Korėjos Respubliką“, – sakė jis.
Praėjusių metų pradžioje Ukraina paėmė į nelaisvę du Šiaurės Korėjos karius iš Maskvos pusėje kovojusių Pchenjano pajėgų.
Vienas Pietų Korėjos parlamentaras anksčiau teigė, kad abu kariai norėjo gyventi „normalų gyvenimą“ Pietų Korėjoje.
Pagal Pietų Korėjos konstituciją visi korėjiečiai, įskaitant gyvenančius Šiaurės Korėjoje, laikomi šalies piliečiais, o pareigūnai yra nurodę, kad tai galiotų ir visiems Ukrainoje į nelaisvę paimtiems Šiaurės Korėjos kariams.
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