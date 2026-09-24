Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Pietų Korėjos prezidento – kaltinimai Zelenskiui

2026-09-24 20:29 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 20:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažeidė konfidencialumo susitarimą, atskleisdamas, kad Ukraina perdavė Šiaurės Korėjos karo belaisvius Pietų Korėjai, ketvirtadienį pareiškė šios šalies prezidentas.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažeidė konfidencialumo susitarimą, atskleisdamas, kad Ukraina perdavė Šiaurės Korėjos karo belaisvius Pietų Korėjai, ketvirtadienį pareiškė šios šalies prezidentas.

REKLAMA
3

Prezidentas Lee Jae Myungas tai pareiškė po to, kai V. Zelenskis Jungtinėse Tautose pranešė, kad Ukraina išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, pridurdamas, kad juos „nebuvo lengva paimti į nelaisvę gyvus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietų Korėjos prezidentas: Zelenskis pažeidė konfidencialumo susitarimą dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių

Šis atskleidimas paskatino Pietų Korėjos opoziciją kritikuoti Lee administraciją dėl to, kad apie belaisvių atvykimą pirmasis pranešė užsienio šalies lyderis.

REKLAMA
REKLAMA

„Nežinau, kodėl Ukraina sulaužė susitarimą ir paviešino šį klausimą, tačiau tai labai nuvilia“, – platformoje „X“ pareiškė Lee.

REKLAMA

„Šiaurės Korėjos belaisvių atgabenimo į Pietų Korėją klausimas yra itin jautrus ir gali turėti didelį poveikį diplomatijai, saugumui ir padėčiai Korėjos pusiasalyje“, – sakė jis.

Lee sakė, kad buvo raginimų paskelbti apie belaisvių atvykimą, tačiau „atsižvelgdami į problemas, kurių galėtų kilti paviešinus šią informaciją, sutarėme, kad teisingiausia būtų išlaikyti ją konfidencialią“.

REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas žurnalistams sakė, kad Ukraina yra „atvira šalis“ ir būtų buvę keista perduoti karius paslapčiomis.

„Iš visos šios istorijos, kuri yra ilga ir su daug detalių, pranešėme tik patį faktą – kad jie buvo išsiųsti į Korėjos Respubliką“, – sakė jis.

Praėjusių metų pradžioje Ukraina paėmė į nelaisvę du Šiaurės Korėjos karius iš Maskvos pusėje kovojusių Pchenjano pajėgų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas Pietų Korėjos parlamentaras anksčiau teigė, kad abu kariai norėjo gyventi „normalų gyvenimą“ Pietų Korėjoje.

Pagal Pietų Korėjos konstituciją visi korėjiečiai, įskaitant gyvenančius Šiaurės Korėjoje, laikomi šalies piliečiais, o pareigūnai yra nurodę, kad tai galiotų ir visiems Ukrainoje į nelaisvę paimtiems Šiaurės Korėjos kariams.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų