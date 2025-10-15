Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Instagram“ sugriežtino taisykles: įvedamas amžiaus cenzas turiniui

2025-10-15 12:12 / šaltinis: BNS
2025-10-15 12:12

Platforma „Instagram“ antradienį sugriežtino paauglių paskyrų turinio filtravimą, kad jis atitiktų filmams taikomus N-13 amžiaus cenzo standartus.

Instagram (nuotr. SCANPIX)

0

„Meta“ ir kitos socialinių tinklų platformos šiuo metu susiduria su spaudimu įrodyti, kad joms pelnas ir įsitraukimas nėra svarbesni už vartotojų, ypač vaikų, gerovę.

„Instagram“ teigė, kad šis turinio filtravimo pakeitimas yra svarbiausias atnaujinimas paauglių paskyroms nuo jų sukūrimo praėjusių metų rugsėjį.

Dėl to paaugliai „Instagram“ paskyrose galės matyti tokio paties lygio suaugusiesiems skirtą turinį, kaip ir filmuose, kuriems 1984 metais Amerikos kino filmų asociacija nustatė savanorišką N-13 cenzą.

Šis cenzas skirtas įspėti tėvus, kad filmas laikomas šiek tiek intensyvesniu rodant nuogybes, smurtą ar narkotikų vartojimą, nei tas, kurį tiesiog rekomenduojama žiūrėti su tėvų priežiūra.

Sprendimas taikyti kino pramonės sugalvotus standartus jaunesniems nei 13 metų vaikams yra dalis pastangų priimti „labiausiai (paauglius) apsaugančius nustatymus“, teigė Capucine Tuffier, „Meta“ viešųjų reikalų vadovė, atsakinga už vaikų apsaugą.

Tarp nurodytų pavyzdžių, dėl kurių turinys gali būti įvertintas N-13, yra drastiškos dietos arba alkoholio ar tabako vartojimo propagavimas.

„Instagram“ valdanti „Meta“ teigė, kad ir toliau naudos amžiaus nustatymo technologiją, kad pastebėtų paauglius, kurie bando išvengti apribojimų apsimesdami suaugusiaisiais.

„Instagram“ jau yra uždraudę paauglių paskyrose rodyti šokiruojantį ar atvirai seksualinį turinį.

Dėl šio atnaujinimo įrašai, skatinantys potencialiai žalingą elgesį, pavyzdžiui, „rizikingus iššūkius“, bus paslėpti ir neįtraukti į rekomendacijas, teigia „Instagram“.

Atnaujinimas diegiamas Australijoje, Jungtinėje Karalystėje (JK), Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose, o artimiausiais mėnesiais planuojama jį įdiegti ir kitose šalyse.

Filmų cenzus pagal šią sistemą nustato nepriklausoma Klasifikavimo ir reitingavimo administracijos valdyba, sudaryta iš tėvų.

Norintys labiau kontroliuoti, ką jų vaikai mato „Instagram“, galės pasirinkti „apriboto turinio“ parinktį, kuri neleis jauniesiems vartotojams matyti, rašyti ar gauti komentarų po įrašais.

Anot „Meta“, nuo kitų metų bus galima naudoti riboto turinio parinktį, kad būtų galima apriboti paauglių pokalbius su dirbtinio intelekto įrankiais.

Šią savaitę Kalifornijoje priimtas svarbus įstatymas, pagal kurį reikalaujama, kad pokalbių robotų operatoriai įgyvendintų „kritines“ apsaugos priemones, susijusias su sąveika su dirbtinio intelekto pokalbių robotais.

Įstatymas priimtas po to, kai pranešta apie paauglių savižudybes, kai jie prieš atimdami sau gyvybę naudojosi pokalbių robotais.

