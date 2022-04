Ingrida Šimonytė siunčia „linkėjimus“ Kremliaus armijai

Ji parašė: „Kremliaus orda, dek pragare!“.

Žuvo mažiausiai 50 žmonių

Mažiausiai 50 žmonių žuvo penktadienį per raketų ataką, kurios taikiniu tapo traukinių stotis Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste, per kurią buvo evakuojami civiliai, pranešė pareigūnai. Donecko srities administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka sakė, kad per ataką „žuvo 50 žmonių, penki iš jų vaikai“.

„Toks yra žuvusiųjų skaičius šią valandą po Rusijos okupacinių pajėgų smūgio Kramatorsko geležinkelio stočiai“, – pranešė jis per „Telegram“.

P. Kyrylenka perspėjo, kad aukų skaičius veikiausiai keisis. Jis nurodė, kad 98 žmonės buvo sužeisti, 16 iš jų – vaikai.

12 sužeistųjų mirė ligoninėje, 38 žmonės žuvo atakos vietoje, sakė P. Kyrylenka.

„Okupantai turi būti nubausti už savo nusikaltimus“, – pareiškė jis.

Ten esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai sakė, kad šalia stoties buvo sunaikinti keturi automobiliai, o prie pagrindinio pastato gulėjo didelės raketos, ant kurios buvo rusiškai užrašyta „Už vaikus“, nuolaužos.

Vėliau jie matė, kaip lavonai kraunami į karinį sunkvežimį. Ukrainos geležinkelių bendrovės vadovas Oleksandras Kamyšinas anksčiau socialiniuose tinkluose pranešė, kad traukinių stočiai smogė dvi raketos.

„Tai tyčinė ataka prieš geležinkelio keleivinę infrastruktūrą ir Kramatorsko gyventojus“, – sakė O. Kamyšinas.

Tuo metu Rusijos gynybos ministerija penktadienį pareiškė, kad rusų pajėgos neįvykdė šios atakos.

„Visi Kyjivo nacionalistinio režimo atstovų pareiškimai apie „raketų ataką“, kurią balandžio 8 dieną Kramatorsko miesto geležinkelio stotyje tariamai įvykdė Rusija, yra provokacija ir visiškai neatitinka tikrovės“, – nurodė ministerija išplatintame pareiškime.

Ataka įvyko, kai Ukrainoje lankėsi Europos Sąjungos pareigūnai

Ataka surengta Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovui Josepui Borrelliui penktadienį išvykus į Kyjivą pademonstruoti solidarumo su Ukraina.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis penktadienį apkaltino Rusija dėl „siaubingo“ raketų smūgio traukinių stočiai ir sakė, kad Maskva atkerta kelią evakuotis civiliams.

„Siaubinga matyti, kaip Rusija smogė vienai iš pagrindinių stočių, kuria naudojosi civiliai gyventojai, paliekantys regioną Rusijai intensyvinant savo puolimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ch. Michelis.

„Griežtai smerkiu šio ryto beatodairišką ataką,.. įvykdytą Rusijos“, – pridūrė jis.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) penktadienį pasmerkė „pasibjaurėtiną“ ataką prieš traukinių stotį ir pareiškė, kad jo šalis „rems tyrimą, kad būtų įvykdytas teisingumas“.

„Ukrainos civiliai bėga, kad išvengtų blogiausio. Jų ginklai? Vaikiški vežimėliai, žaislinės lėlės, bagažas. Šį rytą Kramatorsko stotyje išvykstančios šeimos patyrė siaubą. Žuvusiųjų dešimtys, šimtai sužeistųjų. Pasibjaurėtina“, – rašė E. Macronas tviteryje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, jog raketų smūgis traukinių stočiai parodė „blogį, kuriam nėra ribų“.

„Okupantai smogė raketa „Točka U“ Kramatorsko geležinkelio stočiai, kur buvo tūkstančiai taikių ukrainiečių, laukusių evakuacijos... Žuvo apie 30 žmonių, maždaug 100 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų“, – nurodė jis.

Anksčiau šią savaitę rusų pajėgos jau atakavo Kramatorską, tačiau iki šiol jis nebuvo taip smarkiai nuniokotas, kaip kiti rytiniai Ukrainos miestai.

Praėjus daugiau nei mėnesiui nuo karo pradžios Maskva sutelkė dėmesį į Ukrainos rytus ir pietus, kai įnirtingas ukrainiečių pasipriešinimas sužlugdė jos planus lengvai užimti šalies sostinę Kyjivą.

Dabar rusų pajėgos, panašu, siekia sukurti sausumos koridorių tarp aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų darinių Donbase, savavališkai pasiskelbusių nepriklausomomis Donecko ir Luhansko respublikomis.

Donbaso miestai jau intensyviai apšaudomi artilerijos sviediniais. Ukrainos pareigūnai jau anksčiau įspėjo rytinių rajonų gyventojus skubiai trauktis į šalies vakarus prieš numatomą Rusijos didelio masto puolimą.

P. Kyrylenka sakė, kad po Rusijos aviacijos smūgio į estakadą prie stoties buvo laikinai sustabdyti trys traukiniai su evakuojamais civiliais.

Tačiau pareigūnai toliau primygtinai ragino gyventojus kuo skubiau išvykti.

„Nėra jokios paslapties – mūšis dėl Donbaso bus lemiamas. Tai, ką jau patyrėme, visas šis siaubas – jo gali būti dar daugiau“, – perspėjo Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus.

„Išvykite! Kelios artimiausios dienos bus paskutinė galimybė. Ryte jūsų lauks autobusai“, – pridūrė jis.