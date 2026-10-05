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Į Baltijos jūrą nuleistas 217 m ilgio ir 73 500 tonų svorio betono darinys: štai kas vyksta

2026-10-05 10:53 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 10:53
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Daniją ir Vokietiją po Baltijos jūros vandeniu sujungsiantis Fehmarnbelto tunelis statomas – artėjama prie pirmojo kilometro, praneša bendrovė „Femern“.

Fehmarnbelto tunelis (nuotr. bendrovės)
GALERIJA (4)

Daniją ir Vokietiją po Baltijos jūros vandeniu sujungsiantis Fehmarnbelto tunelis statomas – artėjama prie pirmojo kilometro, praneša bendrovė „Femern“.

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Rugsėjį į vandenį buvo įlaistas ketvirtas tunelio elementas.

„Ketvirtasis Fehmarnbelto tunelio elementas dabar yra įleistas į tunelio tranšėją į pietus nuo Lollando. Tai reiškia, kad pirmieji beveik 900 metrų iš 18 kilometrų ilgio panardinamojo tunelio tarp Danijos ir Vokietijos jau yra įrengti“, – nurodoma pranešime.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Fehmarnbelto tunelis

Statomas didelis tunelis per Baltijos jūrą

Tunelis statomas iš 217 metrų ilgio ir daugiau nei 73 500 tonų svorio elementų.

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Jie iš Rødbyhavne į panardinimo vietą gabenami vilkikais ir specialiu laivu „IVY“. Vėliau kiekvienas elementas pastatomas tunelio tranšėjoje, kur jis sujungiamas su jau užbaigtu tunelio ruožu.

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Fehmarnbelto tunelį sudarys 79 standartiniai elementai ir 10 trumpesnių specialių elementų. Įstačius ketvirtąjį elementą, dabar atėjo eilė pirmajam tunelio specialiajam elementui. Skelbiama, kad jo dydis prilygsta keturių aukštų pastatui.

„Kai pirmuosius elementus įstatėme į jūros dugną, buvo svarbu įrodyti, kad įranga, metodas ir bendradarbiavimas veikia praktikoje. Kiekviena operacija vis dar yra techniškai sudėtinga užduotis, tačiau jaučiamės gerai pasirengę kitai didelei užduočiai – pirmojo specialiojo elemento su rūsiu nugramzdinimui“, – sako „Sund & Bælt“ direktoriaus pavaduotojas Lasse Vester.

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Specialieji elementai išdėstomi maždaug dviejų kilometrų intervalais. Rūsiuose, be kita ko, įrengtos tunelio techninės sistemos, o kelio lygyje įrengta stovėjimo aikštelė, kurioje aptarnavimo transporto priemonė gali sustoti netrukdydama greitkelio eismui.

Pirmojo specialiojo elemento panardinimas numatomas šį rudenį.

Gamykloje Rødbyhavne tęsiasi kitų tunelio elementų gamyba. Iki šiol buvo nulieti 16 standartinių elementų ir trys specialieji elementai.

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Fehmarnbelto tunelis yra vienas iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. 18 km ilgio povandeninis tunelis tarp Danijos ir Vokietijos bus ilgiausias pasaulyje. Tunelyje bus nutiestas greitkelis su dviem eismo juostomis kiekviena kryptimi ir dviem elektrifikuotomis geležinkelio linijomis.

Kelionė automobiliu truks 10 minučių, o traukiniu – 7 minutes. Jungtis sustiprins ryšį tarp Skandinavijos ir likusios Europos.

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