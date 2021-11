Helovino naktis virto košmaru: Jungtinėje Karalystėje susidūrė 2 traukiniai, o Tokijuje peiliu sužalota 17 žmonių

Išsigandę žmonės Tokijo priemiesčio traukinyje bando pasprukti nuo čia siautėjančio užpuoliko. Panika ir sumaištis traukinyje kilo po to, kai 24-erių vyras apie 20 valandą vietos laiku padegė vieną vagonų ir ėmė švaistytis peiliu.

Liudininkai iš pradžių manė, kad tai – Helovino triukas, mat dauguma traukinio keleivių buvo pakeliui į šiurpnakčio vakarėlius Tokijuje, tačiau netrukus paaiškėjo, kad pavojus rimtas. Kad išsigelbėtų, japonai iš traukinio sprukti bandė net pro siaurus jo langus.

Netrukus paaiškėjo, kad blogiečio Džokerio kostiumu vilkėjęs jaunas vyras peiliu sužalojo 17 žmonių, trijų sužeistųjų būklė labai sunki. Pareigūnai jį sulaikė vos tik traukinys sustojo. Jaunas vyras pareiškė norėjęs žudyti, kad sėstų į kalėjimą iki gyvos galvos.

Jungtinėje Karalystėje, prie Solsberio susidūrė du keleiviniai traukiniai. Avarija įvyko, kai atsitrenkęs į neaiškų objektą, nuo bėgių nuvažiavo pirmojo traukinio vagonas. Sustabdyti nespėjęs antrasis traukinys, netrukus rėžėsi į jį.

„Jau pasukome į Solsberio stotį. AŠ atsistojau apsivilti palto. Staiga – smūgis. Pargriuvau ir ant manęs užkrito stalas“, – pasakojo liudininkė Lucy Gregory.

Aukų per avariją išvengti pavyko, tačiau nukentėjo 17 traukinio keleivių. Be to, gelbėtojams teko vaduoti prispaustą mašinistą. Pareigūnai aiškinasi, kas kaltas dėl avarijos.