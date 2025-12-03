 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ Tarptautiniam Kryžiui perdavė dar vieną kūną

2025-12-03 20:23 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 20:23

Islamistinė organizacija „Hamas“ Gazos Ruože Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui perdavė dar vieną kūną. Organizacijos darbuotojai su karstu vyksta pas Izraelio kariuomenės atstovus, pranešė karinės pajėgos.

Islamistinė organizacija „Hamas“ Gazos Ruože Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui perdavė dar vieną kūną. Organizacijos darbuotojai su karstu vyksta pas Izraelio kariuomenės atstovus, pranešė karinės pajėgos.

REKLAMA
0

Jei tai tikrai žuvusio įkaito palaikai, Gazos Ruože dar būtų likęs vienas įkaito kūnas.

Žuvusiojo tapatybė bus nustatyta teismo medicinos institute Tel Avive.

„Hamas“ grupuotė praeityje yra perdavusi ir palaikų, kurie nebuvo dingusių įkaitų.

Nors „Hamas“ pagal JAV tarpininkautą paliaubų su Izraeliu susitarimą paleido gyvus įkaitus, kuriuos laikė Gazos Ruože, mirusių belaisvių palaikų grąžinimo procesas užsitęsė. Palestiniečių grupuotė kalbėjo apie sunkumus ieškant kūnų po griuvėsiais.  Izraelis savo ruožtu apkaltino islamistus proceso vilkinimu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų