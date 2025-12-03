„Hamas“ Tarptautiniam Kryžiui perdavė dar vieną kūną

Jei tai tikrai žuvusio įkaito palaikai, Gazos Ruože dar būtų likęs vienas įkaito kūnas.
Žuvusiojo tapatybė bus nustatyta teismo medicinos institute Tel Avive.
„Hamas“ grupuotė praeityje yra perdavusi ir palaikų, kurie nebuvo dingusių įkaitų.
Nors „Hamas“ pagal JAV tarpininkautą paliaubų su Izraeliu susitarimą paleido gyvus įkaitus, kuriuos laikė Gazos Ruože, mirusių belaisvių palaikų grąžinimo procesas užsitęsė. Palestiniečių grupuotė kalbėjo apie sunkumus ieškant kūnų po griuvėsiais. Izraelis savo ruožtu apkaltino islamistus proceso vilkinimu.
