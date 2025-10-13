„Hamas“ sako, kad tęs kovą

Palestiniečių kalinių klausimas ir toliau bus aukščiausias prioritetas palestiniečiams ir jų pasipriešinimo judėjimui, sakoma „Hamas“ pareiškime.
„Palestiniečiai nenurims, kol iš naujųjų nacių kalėjimų nebus išlaisvintas paskutinysis kalinys ir kol okupantai bus mūsų žemėje ir mūsų šventose vietose“, – teigiama toliau.
Mainais į 48 įkaitus, iš kurių 20 yra gyvi, Izraelis, remiantis susitarimu, turi paleisti beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių. Tačiau ir tada Izraelio kalėjimuose dar bus likę tūkstančiai palestiniečių.
Teroristinė organizacija „Hamas“ griežtai atmeta tarptautinės bendruomenės siekiamą dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą – nepriklausomą Palestinos valstybę greta Izraelio. „Hamas“ nori sunaikinti Izraelį ir visoje istorinės Palestinos teritorijoje įkurti islamo valstybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!