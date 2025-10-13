Kalendorius
„Hamas“ sako, kad tęs kovą

2025-10-13 13:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 13:49

Paleidusi paskutiniuosius įkaitus, islamistinė palestiniečių organizacija „Hamas" pareiškė, kad tęs savo kovą prieš Izraelį. 

Paleidusi paskutiniuosius įkaitus, islamistinė palestiniečių organizacija „Hamas“ pareiškė, kad tęs savo kovą prieš Izraelį. 

1

Palestiniečių kalinių klausimas ir toliau bus aukščiausias prioritetas palestiniečiams ir jų pasipriešinimo judėjimui, sakoma „Hamas“ pareiškime.

„Palestiniečiai nenurims, kol iš naujųjų nacių kalėjimų nebus išlaisvintas paskutinysis kalinys ir kol okupantai bus mūsų žemėje ir mūsų šventose vietose“, – teigiama toliau.

Mainais į 48 įkaitus, iš kurių 20 yra gyvi, Izraelis, remiantis susitarimu, turi paleisti beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių. Tačiau ir tada Izraelio kalėjimuose dar bus likę tūkstančiai palestiniečių.

Teroristinė organizacija „Hamas“ griežtai atmeta tarptautinės bendruomenės siekiamą dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą – nepriklausomą Palestinos valstybę greta Izraelio. „Hamas“ nori sunaikinti Izraelį ir visoje istorinės Palestinos teritorijoje įkurti islamo valstybę.

