TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ perdavė pirmuosius septynis įkaitus

2025-10-13 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 08:26

Teroristinė organizacija „Hamas“, Izraelio visuomeninio transliuotojo „Kan“ duomenimis, praktiškai lygiai 8.00 val. perdavė Raudonajam Kryžiui pirmuosius septynis izraeliečius įkaitus. 

0

Tai Matanas Angrestas, Guy Gilboa-Dalalas, broliai Gali ir Zivas Bermanai, Alonas Ohelas, Eitanas Moras ir Omri Miranas.

Anot duomenų, jie paleisti ir perduoti Raudonajam Kryžiui Gazos miesto pietuose.

Pasak Raudonojo Kryžiaus, visi paleisti įkaitai pajėgė patys eiti.

Prieš tai „Hamas“ paskelbė 20 gyvų įkaitų pavardes. Jos atitinka iki šiol žinomas.

10.00 val. turėtų būti paleisti kiti įkaitai iš Chan Juniso ir kitų teritorijų, pranešė Izraelio stotis „Channe; 12“.

Pirmadienio rytą Tel Avive susirinko dešimtys tūkstančių žmonių, kad kartu lauktų įkaitų paleidimo. Pranešama, kad „Įkaitų aikštė“ – čia dvejus metus beveik nuolat vyko protestai ir demonstracijos – visiškai perpildyta.

 

