TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis: namo sugrįžo visi 20 gyvų įkaitų, paleistų „Hamas“

2025-10-13 12:53 / šaltinis: BNS
2025-10-13 12:53

Izraelis pranešė, kad į šalį atvyko paskutiniai iš 20 gyvų įkaitų, kuriuos pirmadienį paleido palestiniečių grupuotė „Hamas“.

Izraelis: namo sugrįžo visi 20 gyvų įkaitų, paleistų „Hamas“ (nuotr. SCANPIX)

Izraelis pranešė, kad į šalį atvyko paskutiniai iš 20 gyvų įkaitų, kuriuos pirmadienį paleido palestiniečių grupuotė „Hamas".

0

„Sveiki sugrįžę namo“, – parašė Užsienio reikalų ministerija virtinėje įrašų socialiniame tinkle „X“ platformoje, sveikindama Matano Angresto, Gali Bermano, Zivo Bermano, Elkanos Bohboto, Romo Braslavski, Nimrodo Coheno, Davido Cunio, Arielio Cunio, Evyataro Davido, Guy Gilboa Dalalo, Maximo Herkino , Eitano Horno, Segevo Kalfono, Baro Kupersteino, Omri Mirano, Eitano Moro, Yosefo Haimo Ohanos , Alono Ohelio, Avinatano Oro ir Matano Zangaukerio sugrįžimą.

Kiek anksčiau pranešta, kad namo sugrįžo Guy Gilboa Dalalas, Eitanas Moras, Matanas Angrestas, Alonas Ohelis, Gali ir Ziva Bermanai bei Omri Miranas.

