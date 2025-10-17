Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“: likusių įkaitų kūnų grąžinimas užtruks

2025-10-17 08:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 08:07

Likusių įkaitų kūnų grąžinimas Izraeliui, pasak islamistinio „Hamas“ judėjimo, užtruks. Kai kurie šių kūnų yra Izraelio kariuomenės sugriautuose tuneliuose, kiti – po subombarduotų pastatų griuvėsiais, pareiškė „Hamas“ naktį į penktadienį paskelbtame pranešime.

Spalio 7-osios puolimo įkaitų nuotraukos (nuotr. SCANPIX)

1

Kad būtų galima ištraukti palaikus, reikalinga sunkioji technika griuvėsiams pašalinti, kurios šiuo metu neįmanoma gauti, nes Izraelis neleidžia jos įvežti, teigiama toliau.

Remiantis paliaubų susitarimu, „Hamas“  turėjo perduoti Izraeliui 28 įkaitų palaikus. Iki šiol grąžinti devyni negyvi įkaitai.

„Hamas“ judėjimas pranešime pabrėžia, kad toliau laikysis susitarimo. 

