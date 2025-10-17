„Hamas“: likusių įkaitų kūnų grąžinimas užtruks

Kad būtų galima ištraukti palaikus, reikalinga sunkioji technika griuvėsiams pašalinti, kurios šiuo metu neįmanoma gauti, nes Izraelis neleidžia jos įvežti, teigiama toliau.
Remiantis paliaubų susitarimu, „Hamas“ turėjo perduoti Izraeliui 28 įkaitų palaikus. Iki šiol grąžinti devyni negyvi įkaitai.
„Hamas“ judėjimas pranešime pabrėžia, kad toliau laikysis susitarimo.
