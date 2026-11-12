Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Greta Thunberg: planeta žudoma

2026-11-12 14:27 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 14:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Judėjimo „Fridays for Future“ įkūrėja Greta Thunberg Jungtinių Tautų (JT) klimato konferencijos kuluaruose priekaištavo sprendimų priėmėjams pamirštant gilėjančios klimato krizės aukas. Turkijoje susirinkę galingieji yra „visiškai atitrūkę nuo realybės“, sakė švedų aktyvistė, COP31 konferencijoje Antalijoje kalbėdama su pasaulio žiniasklaidos atstovais.

Greta Thunberg (nuotr. ELTA)

Judėjimo „Fridays for Future“ įkūrėja Greta Thunberg Jungtinių Tautų (JT) klimato konferencijos kuluaruose priekaištavo sprendimų priėmėjams pamirštant gilėjančios klimato krizės aukas. Turkijoje susirinkę galingieji yra „visiškai atitrūkę nuo realybės“, sakė švedų aktyvistė, COP31 konferencijoje Antalijoje kalbėdama su pasaulio žiniasklaidos atstovais.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kol mes čia kalbame, prarandamos neįkainojamos gyvybės, ekosistemos ir rūšys, kurių niekada nebesusigrąžinsime“, – sakė 23 metų aktyvistė, kurią cituoja agentūra „dpa“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai, kad G. Thunberg apskritai dalyvauja pasaulinėje klimato konferencijoje, yra neįprasta. 2021 metais ji, pavyzdžiui, nusivylusi anksčiau laiko išvyko iš Glazgo, kur, protestuodama, net nebuvo įžengusi į konferencijos teritoriją. Legendiniu tapo jos negailestingas verdiktas: „Trumpai tariant: bla, bla, bla.“ Pastaraisiais metais G. Thunberg daugiausia dalyvavo palestiniečius remiančiuose protestuose.

REKLAMA

G. Thunberg ragino reikalauti atsakomybės iš tų tuos, kurie atsakingi už pasaulinį atšilimą ir klimato krizę – ar tai būtų vyriausybės, ar koncernai, ir priešintis jų veiksmams.

„Planeta nemiršta – ji žudoma, ir mes žinome, kas tai daro!“ – pareiškė ji.  Dažnai tai esą tie patys veikėjai, neva siūlantys išeitį. 

„Tačiau niekas neateis mūsų gelbėti“,  – pabrėžė G. Thunberg.

Valstybėms ir kitoms institucijoms keliant grėsmę žmogaus teisėms, anot jos, pareiga yra priešintis ir kovoti už visų žmonių teises. Klimato krizė esą yra ir teisingumo krizė, nes greičiausiai ir skaudžiausiai ji paveikia tuos, kurie dėl jos yra mažiausiai atsakingi.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų