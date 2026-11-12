Greta Thunberg: planeta žudoma

„Kol mes čia kalbame, prarandamos neįkainojamos gyvybės, ekosistemos ir rūšys, kurių niekada nebesusigrąžinsime“, – sakė 23 metų aktyvistė, kurią cituoja agentūra „dpa“.
Tai, kad G. Thunberg apskritai dalyvauja pasaulinėje klimato konferencijoje, yra neįprasta. 2021 metais ji, pavyzdžiui, nusivylusi anksčiau laiko išvyko iš Glazgo, kur, protestuodama, net nebuvo įžengusi į konferencijos teritoriją. Legendiniu tapo jos negailestingas verdiktas: „Trumpai tariant: bla, bla, bla.“ Pastaraisiais metais G. Thunberg daugiausia dalyvavo palestiniečius remiančiuose protestuose.
G. Thunberg ragino reikalauti atsakomybės iš tų tuos, kurie atsakingi už pasaulinį atšilimą ir klimato krizę – ar tai būtų vyriausybės, ar koncernai, ir priešintis jų veiksmams.
„Planeta nemiršta – ji žudoma, ir mes žinome, kas tai daro!“ – pareiškė ji. Dažnai tai esą tie patys veikėjai, neva siūlantys išeitį.
„Tačiau niekas neateis mūsų gelbėti“, – pabrėžė G. Thunberg.
Valstybėms ir kitoms institucijoms keliant grėsmę žmogaus teisėms, anot jos, pareiga yra priešintis ir kovoti už visų žmonių teises. Klimato krizė esą yra ir teisingumo krizė, nes greičiausiai ir skaudžiausiai ji paveikia tuos, kurie dėl jos yra mažiausiai atsakingi.
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