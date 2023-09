Giorgia Meloni: migracijos spaudimas Italijai nėra tvarus

„Migracijos spaudimas, kurį nuo šių metų pradžios patiria Italija, nėra tvarus“, – sako ji jos biuro paskelbtame vaizdo pranešime.

2022 metais į valdžią atėjusi G. Meloni teigė, kad tai nulėmė sunki tarptautinė situacija Afrikoje.

Ji pažadėjo imtis ypatingų priemonių dėl migrantų antplūdžio ir paragino, be kitų dalykų, taikyti Šiaurės Afrikos jūrų blokadą. Pareiškimas pasirodė po to, kai per vieną dieną į Lampedūzos salą iš Tuniso atplaukė daugiau kaip 6 tūkst. žmonių.

G. Meloni pakvietė Europos Komisijos vadovę Ursulą von der Leyen (Urzulą fon der Lajen) drauge su ja apsilankyti Lampedūzoje ir savo akimis pamatyti ten susidariusias sąlygas. Italijos premjerė taip pat paragino įgyvendinti naują ES migracijos susitarimą su Tunisu.

G. Meloni teigimu, Europai reikia paradigmos pakeitimo, kad ji galėtų dorotis su tokiais veiksniais Afrikoje kaip konfliktai, nestabilumas, augančios grūdų kainos ir klimato krizės. Italų premjerė įspėjo, kad padėtis Afrikoje gali paskatinti milijonus žmonių rizikuojant gyvybe bandyti pasiekti Europą.

„Akivaizdu, kad Italija ir Europa negali priimti tokios daugybės žmonių, ypač kai šiuos migrantų srautus valdo skrupulų neturintys kontrabandininkai“, – sakė ji.