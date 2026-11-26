„Bangčako naftos bazėje įvyko sprogimas. Dėl savo saugumo netoliese esantys visuomenės nariai raginami nedelsiant evakuotis iš šios teritorijos“, – savo feisbuko puslapyje paskelbtame pranešime nurodė Bangnos rajono savivaldybė.
Bankoko naftos bazėje nugriaudėjo galingas sprogimas
Didžiulį kompleksą rytinėje Bankoko dalyje valdo Tailando energetikos konglomeratas „Bangchak Corporation“.
Už kelių kilometrų buvę AFP žurnalistai pasakojo, kad nuo sprogimo drebėjo durys.
Virš įvykio vietos aukštai kilo liepsnos, o vėliau Tailando sostinės padangę užtemdė juodi dūmai.
Buvo girdėti į įvykio vietą skubančių pagalbos tarnybų automobilių sirenos.
Vietos medicinos centras pranešė, jog Bankoke naftos objekte įvykus didžiuliam sprogimui buvo sužeisti septyni žmonės, keturi iš jų – kritinės būklės.
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