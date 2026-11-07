Biržuose gyventojus sunerimti privertė į sprogimą panašus garsas: štai kas nutiko

Kaip pranešė Biržų rajono policijos komisariatas, apie galimą sprogimą informacija gauta lapkričio 6 d., apie 21.10 val.
Pareigūnai prašė gyventojų pagalbos – ragino atsiliepti visus, kurie tuo metu galėjo ką nors matyti, girdėti ar pastebėti neįprastą veiklą.
Pareigūnai padėkojo visuomenei už suteiktą informaciją
Vėliau policija paskelbė papildytą informaciją. Pareigūnai padėkojo visuomenei už suteiktą informaciją ir pranešė, kad ieškota vieta jau nustatyta – rasta teritorija, kurioje galimai sprogo petarda.
Policija kol kas daugiau įvykio aplinkybių neatskleidė.
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