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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Biržuose gyventojus sunerimti privertė į sprogimą panašus garsas: štai kas nutiko

2026-11-07 14:18 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-07 14:18
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Lapkričio 6-osios vakarą Biržų mieste pasigirdo sprogimą primenantis garsas. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai aiškinosi aplinkybes ir kreipėsi pagalbos į gyventojus. Vėliau policija pranešė nustačiusi teritoriją, kurioje galimai sprogo petarda.

Karo policijos, policijos bei kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, kur buvo numuštas dronas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Lapkričio 6-osios vakarą Biržų mieste pasigirdo sprogimą primenantis garsas. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai aiškinosi aplinkybes ir kreipėsi pagalbos į gyventojus. Vėliau policija pranešė nustačiusi teritoriją, kurioje galimai sprogo petarda.

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Kaip pranešė Biržų rajono policijos komisariatas, apie galimą sprogimą informacija gauta lapkričio 6 d., apie 21.10 val.

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Pareigūnai prašė gyventojų pagalbos – ragino atsiliepti visus, kurie tuo metu galėjo ką nors matyti, girdėti ar pastebėti neįprastą veiklą.

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Pareigūnai padėkojo visuomenei už suteiktą informaciją

Vėliau policija paskelbė papildytą informaciją. Pareigūnai padėkojo visuomenei už suteiktą informaciją ir pranešė, kad ieškota vieta jau nustatyta – rasta teritorija, kurioje galimai sprogo petarda.

Policija kol kas daugiau įvykio aplinkybių neatskleidė.

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