Griuvėsiuose Kaišiadorių rajone rasti kūno fragmentai, aiškėja sprogimo priežastys

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie sprogimą Antakalnio kaime, Rožių gatvėje, pranešta 18 val. 18 min.
Tarnyboms nurodyta, kad pastato viduje galėjo būti du žmonės.
Griuvėsiuose rasti kūno fragmentai
Portalas kaisiadorieciams.lt skelbia, kad, pirminiais duomenimis, name galėjo būti vyras ir moteris. Gelbėtojai vyrą rado vaikščiojantį lauke, todėl buvo vykdoma moters paieška.
20 val. 25 min. ugniagesiai pranešė apie įvykio vietoje aptiktus žmogaus palaikų fragmentus. Pranešama, kad kūno fragmentai rasti perkasinėjant griuvėsius.
Sprogimas galėjo įvykti dėl dujų baliono
Minėto portalo turimais duomenimis, sprogimas įvyko dėl dujų baliono.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos trys autocisternos.
Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje.
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