Nelaimė Švenčionių rajone: į ligoninę paguldytas per sprogimą sužalotas mažametis

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio pavakare, apie 17.48 val., į Vilniaus ligoninę paguldytas mažametis (g. 2018 m.).
Tą pačią dieną, apie 16 val., vaikas Švenčionių rajone, draustinyje, į grilį įmetė daiktą, panašų į šovinį.
Jam sprogus mažametis buvo sužalotas.
Policija surinko medžiagą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
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