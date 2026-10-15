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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaišiadorių rajone sprogimas sugriovė dalį namo, rasta palaikų fragmentų

2026-10-15 18:59 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 18:59
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Kaišiadorių rajone ketvirtadienio pavakarę sprogimas sugriovė dalį mūrinio namo. Įvykio vietoje gelbėtojai aptiko žmogaus palaikų fragmentų, praneša naujienų portalas „Delfi“.

Ugniagesiai gelbėtojai Žygimantas Gedvila/ELTA

Kaišiadorių rajone ketvirtadienio pavakarę sprogimas sugriovė dalį mūrinio namo. Įvykio vietoje gelbėtojai aptiko žmogaus palaikų fragmentų, praneša naujienų portalas „Delfi“.

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Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie sprogimą Antakalnio kaime, Rožių gatvėje, pranešta 18 val. 18 min.

Skubiosios pagalbos tarnyboms skambinęs asmuo informavo, kad kieme yra žmonių, gali būti sužeistų. Taip pat pranešta, kad pastato viduje galėjo būti du žmonės.

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Į įvykio vietą buvo išsiųstos trys autocisternos.

Kaip 19 val. portalui „Delfi“ nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas, pastato viduje žmonių kol kas nebuvo rasta.

20 val. 25 min. ugniagesiai pranešė apie įvykio vietoje aptiktus žmogaus palaikų fragmentus.

Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje.

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