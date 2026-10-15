Kaišiadorių rajone sprogimas sugriovė dalį namo, rasta palaikų fragmentų

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie sprogimą Antakalnio kaime, Rožių gatvėje, pranešta 18 val. 18 min.
Skubiosios pagalbos tarnyboms skambinęs asmuo informavo, kad kieme yra žmonių, gali būti sužeistų. Taip pat pranešta, kad pastato viduje galėjo būti du žmonės.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos trys autocisternos.
Kaip 19 val. portalui „Delfi“ nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas, pastato viduje žmonių kol kas nebuvo rasta.
20 val. 25 min. ugniagesiai pranešė apie įvykio vietoje aptiktus žmogaus palaikų fragmentus.
Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje.
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