EVT pirmininkas prieš skubų ES posėdį dėl plano Ukrainai pasikalbėjo su Volodymyru Zelenskiu

„Kalbėjausi su prezidentu Zelenskiu prieš šįryt vykusį neoficialų ES lyderių susitikimą dėl taikos pastangų Ukrainoje, kad gaučiau jo padėties įvertinimą“, – socialiniame tinkle „X“ sakė A. Costa.
„Vieninga ir koordinuota ES pozicija yra labai svarbi siekiant užtikrinti gerus taikos derybų rezultatus – tiek Ukrainai, tiek Europai“, – sakė jis prieš posėdį, rengiamą Angoloje vyksiančio aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose.
