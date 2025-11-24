 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

EVT pirmininkas prieš skubų ES posėdį dėl plano Ukrainai pasikalbėjo su Volodymyru Zelenskiu

2025-11-24 12:35 / šaltinis: BNS
2025-11-24 12:35

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pirmadienį prieš skubų Europos Sąjungos (ES) lyderių posėdį, kai bus aptartas atnaujintas veiksmų planas dėl Ukrainos, pasikalbėjo su ukrainiečių prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Antonio Costa (nuotr. SCANPIX)

0

„Kalbėjausi su prezidentu Zelenskiu prieš šįryt vykusį neoficialų ES lyderių susitikimą dėl taikos pastangų Ukrainoje, kad gaučiau jo padėties įvertinimą“, – socialiniame tinkle „X“ sakė A. Costa.

„Vieninga ir koordinuota ES pozicija yra labai svarbi siekiant užtikrinti gerus taikos derybų rezultatus – tiek Ukrainai, tiek Europai“, – sakė jis prieš posėdį, rengiamą Angoloje vyksiančio aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa (nuotr. SCANPIX)
Skelbia visą 28 punktų sąrašą: štai kokias sąlygas taikai Ukrainai siūlo Europa (20)
Įvertino Europos pajėgumus kariauti su Rusija – štai ką išskyrė (tv3.lt koliažas)
„Mėsa prieš technologiją yra bevertė“ – įvertino, kiek Europa pajėgi kariauti su Rusija (69)

