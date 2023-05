Europa išgirdo Zelenskį: EP pritarė spartinti įstatymą dėl skubaus šaudmenų pristatymo Ukrainai

EP nariai ir Europos Komisijos pareigūnai teigė, kad iki metų pabaigos turėtų būti priimti nauji teisės aktai, vadinami Aktu dėl paramos šaudmenų gamybai (angl. ASAP – the Act in Support of Ammunition Production).

Komisijos inicijuotas pasiūlymas dėl išlaidų pateiktas tuo metu, kai blokas siekia per ateinančius 12 mėnesių nusiųsti Ukrainai milijoną artilerijos sviedinių.

Tačiau tokio didelio kiekio amunicijos perdavimas Ukrainai smarkiai sumažino ES šalių narių atsargas, todėl atsirado poreikis priimti naują amunicijos gamybos įstatymą.

Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen bendroje spaudos konferencijoje Kyjive su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė, kad ASAP „padės valstybėms narėms padidinti gamybą ir paspartinti šaudmenų tiekimą, kad būtų patenkinti Ukrainos ir valstybių narių poreikiai“.

Europos Komisija siūlo skirti 500 mln. eurų biudžetą. Teisės akto projekte raginama pasinaudoti ES Europos gynybos fondu ir kitu mechanizmu, pavadintu Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktu.

Didžiausia Europos Parlamento politinė grupė – Europos liaudies partija (ELP), kuriai priklauso ir U. von der Leyen, – paragino praleisti įprastą parlamentinio komiteto etapą ir skubiai paspartinti ASAP priėmimo procedūrą.

Vienas iš ELP narių Christianas Ehleris parlamentui sakė, kad „turime padidinti amunicijos, kuri skubiai reikalinga Ukrainai Rusijos pradėtame kare, o taip pat ir pačiai Europai, gamybą Europoje“.

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen akcentavo būtinybę greičiau siųsti artilerijos sviedinius iš Europos Sąjungos.

„Aptarėme labai svarbų klausimą: šių šaudmenų įsigijimo ir pristatymo greitį. Jų jau reikia mūšio lauke“, – spaudos konferencijoje Kyjive sakė V. Zelenskis.

Atėjo metas deryboms dėl stojimo į ES

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų priimti sprendimą oficialiai pradėti derybas dėl šalies įstojimo į bloką po to, kai pernai ji oficialiai įgijo kandidatės statusą.

„Atėjo laikas pašalinti dirbtinį politinį netikrumą Ukrainos ir ES santykiuose. Atėjo laikas priimti teigiamą sprendimą dėl derybų dėl Ukrainos stojimo į ES pradžios“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją Kyjive su Europos Komisijos vadove Ursula von der Leyen.

JT vadovas sako, kad Ukrainos taikos derybos šiuo metu neįmanomos

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Gutteresas antradienį Ispanijos dienraštyje „El Pais“ paskelbtame interviu pareiškė, kad taikos derybos, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje, šiuo metu yra neįmanomos.

Jo pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai Rusijos ir Ukrainos vadovai per Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginius ragino siekti pergalės.

„Akivaizdu, kad abi šalys yra visiškai įsitraukusios į šį karą“ ir „įsitikinusios, kad gali laimėti“, sakė JT vadovas „El Pais“.

A. Guterresas išreiškė viltį, kad ateityje Rusiją ir Ukrainą pavyks susodinti prie derybų stalo.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį Maskvos Raudonojoje aikštėje vykusiame Pergalės dienos parade pareiškė, kad pasaulis atsidūrė lūžio taške ir teigė, kad prieš Rusiją pradėtas karas.

Dieną prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Rusijos pajėgos bus nugalėtos, „kaip buvo nugalėtas nacizmas“.

Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gangas šią savaitę lankosi Europoje, Kinijai siekiant tarpininkauti sprendžiant konfliktą.