  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos verslo nuotaikos per pastarąjį mėnesį keitėsi nevienodai

2025-11-26 10:33 / šaltinis: BNS
2025-11-26 10:33

Nuotaikos pagrindiniuose Estijos verslo sektoriuose per pastarąjį mėnesį keitėsi skirtingai – silpo pramonininkų ir paslaugų tiekėjų, nekito statytojų, gerėjo prekybininkų, skelbia Estijos konjunktūros institutas.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Nuotaikos pagrindiniuose Estijos verslo sektoriuose per pastarąjį mėnesį keitėsi skirtingai – silpo pramonininkų ir paslaugų tiekėjų, nekito statytojų, gerėjo prekybininkų, skelbia Estijos konjunktūros institutas.

Šį mėnesį, palyginti su ankstesniu, pramonės įmonių pasitikėjimo indeksas smuktelėjo nuo minus 13 punktų iki minus 14 punktų. Pernai lapkritį jo vertė buvo minus 16 punktų.

Statybos įmonių pasitikėjimo indeksas per mėnesį nepakito, bet per metus pakilo 15 punktų iki minus 11 punktų.

Mažmeninės prekybos sektoriaus pasitikėjimo rodiklis paaugo 3 punktais per mėnesį ir 10 punktų per metus iki minus 10 punktų.

Mažmeninių paslaugų teikėjų pasitikėjimo indeksas šį mėnesį sumenko 1 punktu iki plius 2 punktų, bet buvo 13 punktų aukščiau nei pernai lapkritį.

Šie rodikliai nustatomi per sociologines apklausas, skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.

