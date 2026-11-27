Apie tai skelbia transliuotojas ERR.
Penktadienio rytą Estijoje buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos oro grėsmės
Perspėjimas buvo išsiųstas Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Veru ir Pelvos apskričių gyventojams. Žmonės buvo raginami „pastebėjus droną ieškoti priedangos“ ir apie tai pranešti institucijoms.
Antrajame pranešime, išsiųstame 7 val. 22 min., nurodyta, kad oro grėsmė baigėsi.
Tai jau ne pirmas toks perspėjimas apie oro erdvės pažeidimo grėsmę, paprastai sutampantis su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusijos infrastruktūrą. Kyjivas yra nurodęs, kad Ukrainos dronai nuo kurso nukrypsta dėl Rusijos vykdomo GPS ryšio slopinimo.
Penktadienio rytą internete pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose matyti virš Rusijos vakarinio Sankt Peterburgo miesto Leningrado srityje, besiribojančioje su Estija, skrendantys dronai.
Rusijos naujienų agentūra TASS pranešė, kad šios srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka pareiškė, jog naktį Leningrado srityje buvo numušti 45 dronai.
Estijos ir kitų Baltijos šalių ministrai ne kartą paneigė Maskvos pareiškimus, esą Ukraina savo atakoms prieš Rusijos teritoriją naudojasi jų oro erdve.
Latvijos oro erdvę trumpam pažeidė dronas, į orą pakelti NATO naikintuvai
Penktadienio naktį virš Ludzos savivaldybės į Latvijos oro erdvę buvo trumpam įskridęs dronas, dėl to į orą pakelti naikintuvai ir panaudotas dronas perėmėjas, pranešė Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS).
Po 2 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Ludzos savivaldybėje buvo užfiksuota grėsmė oro erdvei ir paskelbtas oranžinis pavojaus lygis. Vėliau potenciali grėsmė nustatyta Balvų savivaldybėje, kur paskelbtas geltonas pavojaus lygis. Abu pavojaus signalai atšaukti po 3 valandos.
NBS informuoja pastebėjusios prie pat Latvijos valstybės sienos judantį droną. Trumpam šis dronas buvo patekęs į Latvijos teritoriją.
Reaguojant į nustatytą grėsmę, į orą pakelti NATO naikintuvai bei panaudotas NBS dronas perėmėjas, kuris po skrydžio grįžo į paleidimo vietą. Oro gynybos daliniai buvo pasirengę nedelsiant reaguoti į grėsmę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.