TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

ES vadovė: įkaitų paleidimas – „palengvėjimo akimirka visam pasauliui“

2025-10-13 11:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 11:48

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Gazos Ruože „Hamas“ laikytų paskutinių įkaitų paleidimą pavadino „palengvėjimo akimirka visam pasauliui“.

Ursula von der Leyen: Vakarai, kokius mes juos pažinojome, yra mirę (nuotr. SCANPIX)

„Tai reiškia, kad galima versti kitą puslapį. Gali prasidėti naujas skyrius“, – rašė ji platformoje „X“.

Ji taip pat dar kartą patvirtino ES paramą JAV tarpininkautam taikos planui, sakydama, kad kai jis bus baigtas įgyvendinti, tai gali būti „istorinės svarbos įvykis“.

ES yra pasirengusi prisidėti „visomis turimomis priemonėmis“, kad užtikrintų jo sėkmę.

U. von der Leyen sakė, kad ES visų pirma rems Palestinos savivaldos reformas ir pastangas gerinti valdymą. Ji pridūrė, kad ES atliks aktyvų vaidmenį paramos Palestinai teikėjų grupėje ir skirs lėšų Gazos Ruožo atstatymui.

