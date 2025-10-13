ES vadovė: įkaitų paleidimas – „palengvėjimo akimirka visam pasauliui“

„Tai reiškia, kad galima versti kitą puslapį. Gali prasidėti naujas skyrius“, – rašė ji platformoje „X“.
Ji taip pat dar kartą patvirtino ES paramą JAV tarpininkautam taikos planui, sakydama, kad kai jis bus baigtas įgyvendinti, tai gali būti „istorinės svarbos įvykis“.
ES yra pasirengusi prisidėti „visomis turimomis priemonėmis“, kad užtikrintų jo sėkmę.
U. von der Leyen sakė, kad ES visų pirma rems Palestinos savivaldos reformas ir pastangas gerinti valdymą. Ji pridūrė, kad ES atliks aktyvų vaidmenį paramos Palestinai teikėjų grupėje ir skirs lėšų Gazos Ruožo atstatymui.
