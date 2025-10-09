Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ursula von der Leyen atlaikė balsavimą dėl pasitikėjimo Europos Parlamente

2025-10-09 14:03 / šaltinis: BNS
2025-10-09 14:03

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen  ketvirtadienį Europos Parlamente (EP) atlaikė dvigubą balsavimą dėl pasitikėjimo – tai nesukėlė rimtos grėsmės jos vadovavimui, tačiau akcentavo įtampą asamblėjoje.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen  ketvirtadienį Europos Parlamente (EP) atlaikė dvigubą balsavimą dėl pasitikėjimo – tai nesukėlė rimtos grėsmės jos vadovavimui, tačiau akcentavo įtampą asamblėjoje.

0

Nė vienas iš dviejų nepasitikėjimo EK pirmininke pareiškimų nesurinko priėmimui būtino minimalaus palaikymo – 361 iš 720 balsų. 179 įstatymų leidėjai palaikė kraštutinių dešiniųjų frakcijos „Patriotai už Europą“ pateiktą nepasitikėjimo pareiškimą, o 133 pritarė Kairiųjų mestam iššūkiui.

U. von der Leyen padėkojo Europos Parlamentui už paramą.

„Labai vertinu tvirtą paramą, kurios šiandien sulaukiau“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.

„Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamentu, kad būtų sprendžiami Europos iššūkiai“, – pridūrė EK vadovė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

