Ursula von der Leyen atlaikė balsavimą dėl pasitikėjimo Europos Parlamente

Nė vienas iš dviejų nepasitikėjimo EK pirmininke pareiškimų nesurinko priėmimui būtino minimalaus palaikymo – 361 iš 720 balsų. 179 įstatymų leidėjai palaikė kraštutinių dešiniųjų frakcijos „Patriotai už Europą“ pateiktą nepasitikėjimo pareiškimą, o 133 pritarė Kairiųjų mestam iššūkiui.
U. von der Leyen padėkojo Europos Parlamentui už paramą.
„Labai vertinu tvirtą paramą, kurios šiandien sulaukiau“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.
„Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamentu, kad būtų sprendžiami Europos iššūkiai“, – pridūrė EK vadovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!