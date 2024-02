ES Taryba patvirtino 13-ąjį sankcijų Rusijai paketą

Sankcijos nukreiptos į Rusijos gynybos pramonę ir su ja susijusius asmenis, įskaitant tuos, kurie padeda užtikrinti ginklų tiekimą iš Šiaurės Korėjos.

Taip pat pažymima, kad naujosios sankcijos padės apriboti Rusijos karinio pramoninio komplekso prieigą prie komponentų, skirtų dronų gamybai.

Be to, apribojimai bus taikomi teismų sistemos atstovams ir asmenims, susijusiems su ukrainiečių vaikų deportacija. Iš viso nauji apribojimai bus taikomi 106 fiziniams ir 88 juridiniams asmenims, nurodė Taryba.

Į sąrašą įtraukti 27 nauji subjektai, kurie tiesiogiai remia Rusijos karinį ir pramoninį kompleksą kare prieš Ukrainą.

Jiems bus taikomi griežtesni eksporto apribojimai, susiję su dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis, taip pat tomis, kuriomis gali būti prisidedama prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologinio tobulinimo.

Nurodytiems asmenims taikomas turto įšaldymas, o ES piliečiams ir bendrovėms draudžiama pervesti jiems lėšas. Be to, fiziniams asmenims taikomas draudimas keliauti, todėl jie negali atvykti į ES teritoriją ar vykti per ją tranzitu.

13-asis sankcijų paketas patvirtintas Rusijos invazijos į Ukrainą antrųjų metinių išvakarėse.

„Mes ir toliau esame vieningi ir esame pasiryžę sunaikinti Rusijos karo mašiną ir padėti Ukrainai laimėti teisėtą savigynos kovą bei atkurti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir suverenitetą“, – pareiškime sakė ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis).

Iš viso ES ribojamosios priemonės dėl karinių veiksmų, kuriais keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, šiuo metu taikomos daugiau kaip 2 tūkst. asmenų ir subjektų.