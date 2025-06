ES – prieš Putino tarpininkavimą Izraelio ir Irano konflikte

Komisijos atstovas atkreipė dėmesį į sausį sudarytą partnerystės susitarimą tarp Maskvos ir Teherano, kuris, be kita ko, numato karinio bendradarbiavimo stiprinimą. Be to, Rusija Ukrainoje „nuolat pažeidžia tarptautinę teisę ir JT chartiją“.

Izraelis naktį į penktadienį pradėjo beprecedentę ataką prieš Iraną – smogė šalies branduoliniams kompleksams ir kariniams objektams bei nužudė daug aukštų kariškių. Iranas reagavo atsakomaisiais smūgiais ir nuo tada atakuoja Izraelį raketomis bei dronais.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasisiūlė tarpininkauti konflikte. JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio telefonu su V. Putinu buvo atviras tokiam pasiūlymui.