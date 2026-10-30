Abi šalys ketina paskelbti apie kelis susitarimus – nuo kritinių mineralų iki dirbtinio intelekto (DI) – ir padėti pagrindus platesniam aljansui, prie kurio galėtų prisijungti ir kitos demokratinės valstybės, siekiančios geriau prisitaikyti prie įtampos pasaulinėje prekyboje.
ES ir Kanada kurs naują aljansą, kad galėtų „kartu atlaikyti sukrėtimus“
„Tai reiškia prieinamumą, didesnę konkurenciją, daugiau pasirinkimo galimybių ir lengvesnę prieigą. Tai reiškia galimybes“, – atvykęs į derybas apie glaudesnį bendradarbiavimą su Europos Sąjunga sakė Kanados ministras pirmininkas M. Carney.
„Iš esmės tai reiškia suverenitetą, didesnį atsparumą ir gebėjimą kartu atlaikyti sukrėtimus.“
Kanadą ir ES jau sieja laisvosios prekybos susitarimas, tačiau po D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus, sujaukusio santykius su tradicinėmis Vašingtono sąjungininkėmis, abi pusės siekia dar glaudesnio bendradarbiavimo.
Tiek Kanadai, tiek ES teko susidurti su JAV muitais ir teritorinėmis pretenzijomis.
EK vadovė U. von der Leyen sakė, kad dėl geografinės padėties Kanada negalėtų tapti visateise ES nare, tačiau Bendrija norėtų „kiek įmanoma labiau“ priartinti ją prie ES.
Vienas aukšto rango ES pareigūnas paaiškino, kad naujieji santykiai su Kanada bus išskirtinio pobūdžio.
Pasak jo, tai apims politikos sričių, pavyzdžiui, klimato kaitos ir dirbtinio intelekto, derinimą, Kanados dalyvavimą kai kuriose ES programose ir stabilios valdymo sistemos sukūrimą.
Tikimasi, kad penktadienį partnerės paskelbs apie kelis susitarimus.
Kritinės svarbos mineralai yra vienas pagrindinių klausimų dviejų dienų viršūnių susitikime, kuris oficialiai prasidėjo ketvirtadienio vakarą.
Šie mineralai reikalingi žaliosioms technologijoms, tokioms kaip baterijos ir vėjo turbinos. Europai jų daugiausia tiekia Kinija, tačiau didelių jų išteklių turi ir Kanada.
Vis dėlto Kanados kalnakasybos pramonei plėtoti būtinos didžiulės investicijos į infrastruktūrą.
Tikimasi, kad per viršūnių susitikimą bus paskelbta apie susitarimą, pagal kurį Europos investicijų bankas galės finansuoti Kanados kritinės svarbos mineralų projektus.
„Ateities aljansas“
Briuselis ir Otava taip pat siekia bendradarbiauti dirbtinio intelekto srityje, kurioje abi partnerės stengiasi pasivyti JAV ir Kiniją.
Europa pasirengusi suteikti Kanados mokslininkams, pramonės atstovams ir startuoliams prieigą prie savo superkompiuterių infrastruktūros, sakė U. von der Leyen.
Ketvirtadienį Otava paskelbė apie 1,6 mlrd. Kanados dolerių (1,1 mlrd. JAV dolerių) investiciją į Kanados DI bendrovę „Cohere“. Neseniai ši bendrovė užmezgė partnerystę su Vokietijos įmone „Aleph Alpha“. M. Carney teigė, kad tai yra bendradarbiavimo tarp Europos ir Kanados pavyzdys.
„Nelauksime, kol DI ateitį kažkur kitur nuspręs tie, kurių mes nepažįstame, arba tie, kuriais nepasitikime“, – sakė M. Carney.
Taip pat siūloma sudaryti skaitmeninės prekybos susitarimą, kuris leistų greičiau ir pigiau vykdyti sandorius internetu.
Abi šalys taip pat turėtų siekti, kad Kanada galėtų dalyvauti tokiose ES iniciatyvose kaip programa „Erasmus“, pagal kurią universitetų studentai gali vieną semestrą studijuoti užsienyje, ir palydovinė programa „Galileo“ – alternatyva amerikietiškai pasaulinei padėties nustatymo sistemai (GPS).
Per viršūnių susitikimą taip pat bus padėti pagrindai platesniam „Ateities aljansui“, prie kurio galėtų prisijungti kitos „patikimos partnerės“, pavyzdžiui, Japonija, Pietų Korėja ar Australija, sakė aukšto rango ES pareigūnas.
Jo teigimu, siekiama sukurti „bendrą ekonominės gerovės erdvę“ ir geriau koordinuoti prekybos politiką, pavyzdžiui, muitus, kad būtų išvengta abipusės žalos.
„Visada išlieka rizika savo ekonominėmis priemonėmis netyčia pakenkti kuriai nors iš savo partnerių“, – pažymėjo pareigūnas.
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