Išgirdęs, ką apie jį kalba politologai, Žemaitaitis rėžė: „Mes juos vadiname...“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Visuomenės apklausos rezultatai rodo, kad patikimiausiu visuomenės veikėju Lietuvos gyventojai laiko prezidentą G. Nausėdą. Pasitikėjimas juo kiek sumažėjo: birželį jį kaip patikimiausią įvardijo daugiau nei 12 proc. apklaustųjų, o naujausioje apklausoje šis rodiklis nesiekia 10 proc. Vis dėlto G. Nausėda stabiliai išlieka pirmoje vietoje.
Visuomenės pasitikėjimą bent jau apklausose užtikrintai pelno ir Remigijus Žemaitaitis – patikimiausiųjų sąraše jam atiteko antroji, sidabrinė vieta.
Žemaitaitis rėžė kritikams: jūs esate murziai
Vyriausioji rinkimų komisija šiandien paskelbė, kad partijai „Nemuno aušra“ metams sustabdė dotacijų skyrimą. Priežastis – pasikartojantys šiurkštūs įstatymų pažeidimai. Panašu, kad įstatymų pažeidinėjimas lietuvių pasitikėjimo R. Žemaitaičiu nesumenkina.
„Anksčiau, jeigu buvo galima sakyti, kad tai – vienas iš pagrindinių antivakarietiškos, antiukrainietiškos, prorusiškos propagandos skleidėjų Lietuvoje, tai dabar galima pasakyti, kad jis – pagrindinis rusiškos propagandos skleidėjas Lietuvoje“, – sakė politikos apžvalgininkas Vytautas Bruveris.
R. Žemaitaitis džiaugiasi antrąja vieta, o savo kritikus vadina murziais.
„Matot, reikia vertinti, kokie politologai. Mes su tom, politologai pratrintom rankovėm, tiesiog aš juos vadinu... Ūkiškai mes juos vadiname murziais“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Po G. Nausėdos ir R. Žemaitaičio patikimiausiųjų sąraše trečioje vietoje rikiuojasi prezidentė Dalia Grybauskaitė, nors politikoje ji jau nebedalyvauja.
Birželį D. Grybauskaitę lenkusi buvusi premjerė Ingrida Šimonytė dabar rikiuojasi ketvirtoje vietoje. Ją patikimiausia visuomenės veikėja laiko kiek daugiau nei 5 proc. apklaustųjų. Penktoje vietoje – Ignas Vėgėlė, surinkęs kiek daugiau nei 4 proc. apklaustųjų pasitikėjimą.
Pasitikėjimo lentelėje ryškiai į viršų šoktelėjo buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, vasarį išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku.
„Tikrai labai malonu, ačiū labai visuomenei už pasitikėjimą. Bet politika yra maratonas, ne sprintas“, – sakė jis.
Vis dėlto 30 proc. respondentų nurodė, kad nėra tokių visuomenės veikėjų, kuriais jie labiausiai pasitikėtų, arba į šį klausimą neatsakė.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.