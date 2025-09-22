Ekspertė: 2024 m. Švedijoje ištirpo aštuoni ledynai

Šie ledynai „neatsigaus per mūsų gyvenimą, ypač – jei tęsis globalus klimato šilimas“, pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė tyrimų stoties „Tarfala“, esančios pačioje Švedijos šiaurėje, vadovė Nina Kirchner. Anot jos, grėsmė kyla dar 30 ledynų iš pradžioje buvusių 277.
„Metų pradžioje, kai rengėme 2024 m. atnaujinimą, iš palydovų darytose nuotraukose negalėjome rasti aštuonių ledynų, – pasakojo mokslininkė. – Pradžioje manėme, kad kažką blogai padarėme arba pražiūrėjome“. Tačiau po pakartotinio patikrinimo ji ir jos komanda priėjo prie išvados, kad „aštuoni yra dingę“.
Anot N. Kirchner, tai pirmas kartas, kai ledynai Švedijoje visiškai ištirpo – bent jau nuo tada, kai prieš maždaug 25 metus buvo pradėtos naudoti didelės raiškos palydovinės nuotraukos.
Didžiausias iš aštuonių dingusių ledynų buvo šešių futbolo aikščių dydžio. „2024-ieji buvo labai šilti metai. Karštis pragraužė šiuos ledynus ir sunaikino“, – sakė N. Kirchner.
