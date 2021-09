Draudimai, kuriuos įvedė talibai: išskirtinis dėmesys moterims

Pavyzdžiui, neseniai talibai išvaikė moterų, kurios išėjo į Kabulo gatves, protesto akciją. Netrukus dar kelis protestai įsižiebė kituose Afganistano miestuose, tačiau talibai šią problemą išsprendė savotiškai – ėmėsi smurto prieš žurnalistus ir uždraudė pasakoti apie tokius įvykius.

Moterims valdžioje vietos neatsirado, demonstracijos uždraustos

Rugsėjį talibų atstovas Zabihullah Mujahidas pareiškė, kad judėjimas uždraus žiniasklaidai protesto akcijas ir paragino žurnalistus „vengti tokių susirinkimų“.

„Čia ne demonstracijos, o neramumai. Mes to neleisime, o žiniasklaida nenušvietinės tokių protestų“, – aiškino talibų atstovas.

Pasak jo, „šalyje dabar ne laikas tokiems protestams“. Z. Mujahido teigimu, tokie protestai kelia papildomą įtampą, o demonstrantus „palaiko iš užsienio“.

Rugsėjo pradžioje Kabulo moterys bandė rengti kelias protesto akcijas už savo teises. Prie jų prisijungė ir vyrai. Afganai išėjo į gatves smerkdami talibų įvestas taisykles ir Pakistano žvalgybos vado Faizos Hamido atvykimą. Žiniasklaida pranešė, kad talibai prie prezidento rūmų pradėjo šaudyti į orą ir sulaikė kelis žurnalistus, kurie bandė nušviesti įvykius.

Nepaisant vietos gyventojų nepasitenkinimo, Talibanas paskelbė suformuojantys laikinąją Afganistano vyriausybę, kurią sudaro vien vyrai. Anksčiau Talibanas skelbė, kad moterims taip pat gali būti sudaryta galimybė patekti į valdžią. Nepaisant to, į valdžią pateko griežto, 90-uosius primenančio, valdymo šalininkai.

Išvežti brangenybių ir aukso taip pat nebegalima

Z. Mujahidas turi savo „Twitter“ paskyrą, kurioje kartais pakomentuoja Talibano veiksmus. Ten jis ir pranešė, kad talibai uždraudė išvežti iš Afganistano dolerius ir „istorines vertybes“. Jis pridūrė, kad panašaus pobūdžio kontrabanda bus konfiskuojama, o jo savininkai „atsakys prieš įstatymą“.

Kodėl to prireikė talibams? Sprendimas buvo priimtas po to, kai Pasaulio bankas sustabdė finansinės pagalbos valstybei sprendimą, rašoma „Zerkalo“. Maža to, JAV taip pat nutraukė dolerių tiekimą į Afganistaną ir užblokavo Afganistano valdžios sąskaitų prieigą – o tai yra daugiau nei 9 mlrd. dolerių.

Klausytis viešai muzikos? Bent vienoje iš provincijų tai jau paskelbta įstatymų pažeidimu

Talibai nuo seno nemėgsta bet kokios pop kultūros. Islamistai teigia, kad „teisinga“ muzika gali būti tik religinė, o visa kita tariamai prieštarauja Koranui. Interviu „The New York Times“ Z. Mujahidas pareiškė, kad Talibanas pasisako už viešos muzikos draudimą Afganistane. Jo teigimu, talibų lyderiai „pasistengs įtikinti žmones jos atsisakyti be valdžios spaudimo“.

REKLAMA

„Muzika islame yra draudžiama, tačiau mes tikimės, kad sugebėsim įtikinti žmones nedaryti tokių dalykų“, – pareiškė talibų atstovas.

Gaznio provincijoje toks draudimas jau yra įvestas. Ten taip pat buvo nurodyta, kad moterims nebegalima nuo šiol dirbti vietos radijo stotyse, skelbiama afganų naujienų agentūros „Pajhwok“ pranešime. Draudimą įvedė jau naujoji administracija, paskirta talibų, kurie regioną užėmė rugpjūčio 12-ąją.

Galima priminti, kad talibai rugpjūtį nužudė liaudies muzikos atlikėją Fawadą Andarabį. Informaciją skelbė vietos žiniasklaida, ją patvirtino ir buvęs Afganistano vidaus reikalų ministras.

Afganistane nebegalima šaudyti į orą. Tačiau ne visiems

Talibano vadovybė uždraudė regionų atstovams ir kariams šaudyti į orą visame Afganistane. Tai savo „Twitter“ paskyroje paskelbė tas pats Z. Mujahidas.

„Islamiškojo Afganistano emyrato“ karo reikalų komisijos pasirašytame nurodyme teigiama, kad šaudymas į orą dažnai nulemia žmonių žūtį arba juos sužeidžia, o taip pat neigiamai veikia civilius. Visi kariai ir kiti atsakingi asmenys gavo nurodymus šaudančius į orą asmenis turi suimti ir nuginkluoti.

Dokumente tvirtinama, kad ir patiems talibams bus taikomas šis ribojimas. Tačiau, kaip parodė praktika, liaudies demonstracijų metu, talibai nesilaikė šio savo pačių nurodymų.

Tokį sprendimą galėjo paskatinti rugsėjo 3-iosios įvykiai, kuomet, užėmus Pandžširo provinciją, nuo atsitiktinių kulkų įvairius sužalojimus patyrė daugiau nei 70 žmonių.

Draudimai moterims

Moterims pirmojo talibų valdymo metu buvo taikomos viduramžiškos taisyklės. Nors šių dienų talibai ir skelbė, kad moterims bus suteikta daugiau laisvių, protestai prasidėjo ne be pagrindo.

Draudimų atsirado tiek, kad sunku nustatyti, kurios gyvenimo srities jie nepalietė. Jau pirmąją savaitę Talibanas uždraudė moterims eiti į darbą, aiškindami, kad tai daroma „jų pačių saugumo labui“. Talibų valdžia paaiškino, kad jų kariai „nežino, kaip su jomis kalbėtis ir elgtis“.

REKLAMA

Kai kuriuose vakarų Afganistano miestuose talibai neleido studentėms ir dėstytojoms patekti į universitetus, o viename iš Kabulo universitetų merginoms buvo neleista palikti patalpas be lydinčio vyro. Beje, be vyrų moterims afganistane net turguose dažnai neparduoda maisto.

Yra ir naujesnių draudimų. Mokyklose bendrų klasių su berniukais nebebus, universitetuose taip pat – arba atskiros klasės, arba klasė perskirta užuolaidomis.

Pertraukų metu mergaitėms ir merginoms reiks sėdėti „laukimo kambariuose“, kad jų netyčia neišvystų vyrai.Į universitetus merginas turėtų atvežti autobusas, o vairuotoją nuo jo keleivių skirs širma. Talibai nuo pat pirmųjų valdymo dienų žadėjo „gerbti moterų teises, bet pagal islamą“.

„Mes leisime moterims dirbti ir mokytis. Moterys turės būti labai aktyvios visuomenėje, tačiau pagal islamą“, – tvirtino Z. Mujahidas. Jis taip pat pažymėjo, kad skirtingai nei ankstesnio valdymo metu, moterys dabar nebus diskriminuojamos ir dirbti galės kartu su vyrais. Tiesa, kaip ir visur kitur, jos tai turės daryti remiantis „islamo mokymais“. Kaip tai atrodys realybėje, dar nėra aišku.