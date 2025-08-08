Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Drąsos pavyzdys“: fronte žuvo Zelenskio apdovanota karo medikė

2025-08-08 12:57
2025-08-08 12:57

Ukrainoje fronte žuvo Černihivo srities dailės muziejaus darbuotoja, Ukrainos pajėgų Trečiosios šturmo brigados karo medikė Marina Grycenko, pravarde „Merė“, rašo „Unian“.

Marina Grycenko (nuotr. Telegram)
17

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Marinai Grycenko buvo 39 metai.

„Merė“ žuvo rugpjūčio 7 d. ryte kartu su dviem bendražygiais, vykdydama kovinę užduotį, kai į juos pataikė rusų dronas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo 2008 m. Marina Grycenko dirbo Černihivo srities Grigorijaus Galagano dailės muziejuje. Prasidėjus karui, moteris su dukra persikėlė gyventi į muziejų, kad apsaugotų eksponatus nuo plėšikų.

„Ar galite tuo patikėti? Marina įkūnijo mūsų muziejaus atkaklumą apgulties metu. Jos charakteris ir nesuvaldomos dvasios jėga neleido jai pasiduoti, jos siela troško kovos. Mes didžiuojamės ja, kažkur giliai suprasdami, kad ji buvo stipresnė už daugelį iš mūsų. Muziejus neteko ne tik darbuotojos, muziejus neteko dalies savęs. Mes labai liūdime“, – teigiama muziejaus pranešime.

Marina pradėjo tarnybą Ukrainos kariuomenėje 2023 m. vasario mėn. Iš pradžių ji tarnavo šauliu-sanitaru Trečiojoje atskiroje šturmo brigadoje. Vėliau tapo karo medike. Jaunesnioji seržantė dalyvavo mūšiuose Charkivo srityje.

Gavo prezidento apdovanojimą

2025 m. sausio mėn. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikė M. Grycenko ordiną „Už narsumą“, pažymėdamas, kad ji „įrodė savo atsidavimą ir drąsą, gelbėdama savo brolius fronto linijoje“.

Marina Grycenko taip pat buvo skautė. Į organizaciją ji įstojo kartu su dukra Julija 2021 m.

„Tu buvai, esi ir būsi mums drąsos ir ištikimybės priesaikai pavyzdys. Dėkojame tau už viską: už tarnybą, už gerus darbus, už įkvepiančius skaitymo klubus ir trumpus susitikimus per vizitus iš fronto“, – prisiminė Mariną Plastiečiai.

Žuvus Marinai Grycenko, be mamos liko jos 15-metė dukra Julija.

 

