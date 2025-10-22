Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas pareiškė, kad Teisingumo departamentas galbūt jam skolingas žalos atlyginimą

2025-10-22 20:07 / šaltinis: BNS
2025-10-22 20:07

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Teisingumo departamentas jam greičiausiai yra skolingas žalos atlyginimą.

Trumpo administracija susodino į lėktuvą ir deportavo apie 100 iraniečių. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Teisingumo departamentas jam greičiausiai yra skolingas žalos atlyginimą.

REKLAMA
0

Laikraštis „The New York Times“ nurodė, kad Baltųjų rūmų šeimininko advokatai pareikalavo apie 230 mln. JAV dolerių (198,29 mln. eurų) kompensacijos už federalinius tyrimus, atliktus jo atžvilgiu prieš jam antrą kartą laimint prezidento rinkimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tas sprendimas turėtų pasiekti mano stalą. Ir keista priimti sprendimą, kai pats sau moku, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas, paklaustas apie šią situaciją. – Bet man buvo padaryta labai didelė žala.“

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas, kalbėdamas apie Teisingumo departamentą, nurodė: „Jie tikriausiai man skolingi daug pinigų – jei gausiu pinigų iš mūsų šalies, padarysiu su jais ką nors gražaus, pavyzdžiui, atiduosiu juos labdarai arba Baltiesiems rūmams.“

REKLAMA

Sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs D. Trumpas inicijavo kelias bylas prieš žiniasklaidos bendroves ir kitas organizacijas, kaltindamas jas šališkumu jo atžvilgiu.

Pasak jo, „galėjo būti“, kad jo teisininkų komanda pateikė ieškinį dėl kompensacijos, tačiau daugiau detalių jis nepateikė.

Tačiau D. Trumpo teisininkų komandos atstovas nei patvirtino, nei paneigė „The New York Times“ paskelbtos informacijos. Jis naujienų agentūrai AFP teigė, kad prezidentas „toliau kovoja su visomis demokratų vadovaujamomis raganų medžioklėmis“.

REKLAMA
REKLAMA

Atstovas pridūrė, kad vienas iš demokratų tyrimų susijęs su įtariamu sąmokslu tarp D. Trumpo ir Rusijos 2016 metų JAV prezidento rinkimų metu.

„The New York Times“ pareiškė, kad situacija, kai JAV prezidentas siekia kompensacijos iš tos pačios vyriausybės, kuriai vadovauja, „Amerikos istorijoje neturi analogų“.

Vienas iš buvusių D. Trumpo advokatų Toddas Blanche'as dabar eina JAV generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas Teisingumo departamente.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teisingumo ministras atsisakė komentuoti šių teiginių pagrįstumą, tačiau paneigė užuominas, esą aukšto rango pareigūnams gali kilti interesų konfliktų.

„Bet kokiomis aplinkybėmis visi Teisingumo departamento pareigūnai vadovaujasi karjeros etikos pareigūnų rekomendacijomis“, – AFP sakė departamento atstovas spaudai Chadas Gilmartinas.

REKLAMA

Pasibaigus pirmajai D. Trumpo kadencijai Baltuosiuose rūmuose, jo atžvilgiu buvo pradėti keli federaliniai tyrimai dėl įtariamo netinkamo įslaptintos informacijos tvarkymo ir bandymų panaikinti 2020 metų prezidento rinkimų rezultatus. Rinkimus tąkart laimėjo Joe Bidenas.

Šios bylos buvo nutrauktos po to, kai pernai D. Trumpas laimėjo prezidento rinkimus. 

2024-ųjų gegužę respublikonas buvo pripažintas kaltu dėl visų 34 kaltinimų byloje, susijusioje su mokėjimais už tylą pornožvaigždei.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų