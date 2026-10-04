Donaldas Trumpas naujuoju DI reikalų kuratoriumi paskyrė nacionalinės žvalgybos vadovą

Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus.
„Superintelekto darbo grupei“, kuriai vadovaus J. Claytonas, „pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kuris, daugelio teigimu, yra didingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą, ir gins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą“, socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas, turėdamas galvoje DI.
J. Claytonas taps antruoju asmeniu, kuriam atiteks šios neoficialios pareigos. Prieš tai D. Trumpo antrosios kadencijos pradžioje jas ėjo verslininkas ir investuotojas Davidas Sacksas, kuris vėliau atsistatydino.
D. Sacksas, kaip ir bendrovės „Nvidia“ generalinis direktorius Jensenas Huangas, toliau patarinėja prezidentui DI klausimais.
D. Trumpas praėjusį mėnesį pareiškė ketinantis įkurti DI pajėgas pagal per jo pirmąją kadenciją įsteigtų Kosminių pajėgų pavyzdį ir paskirti kuratorių federalinėms pastangoms koordinuoti.
Ilgametis Volstrito teisininkas J. Claytonas atstovavo „Goldman Sachs“ per 2008-ųjų finansų krizę ir „Barclays“, šiam įsigyjant bankrutavusio „Lehman Brothers“ turtą.
Per pirmąją D. Trumpo kadenciją jis vadovavo Vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC), kur dažniausiai laikėsi verslui palankios pozicijos, tačiau inicijavo bylas prieš besiformuojančią kriptovaliutų pramonę.
Nuo to laiko kriptovaliutų verslininkai tapo vienais pagrindinių D. Trumpo rėmėjų.
Antrosios kadencijos pradžioje D. Trumpas pasirinko J. Claytoną vadovauti federaliniams prokurorams Manhatane, o liepą Senatas patvirtino jį žvalgybos vadovu.
Jis neturi patirties technologijų sektoriuje.
Tyrėjai vis garsiau perspėja apie galimus šios technologijos pavojus po kelių incidentų, įskaitant vieną atvejį, kai liepą du „OpenAI“ DI modeliai ištrūko iš izoliuotos bandymų aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į „Hugging Face“ – platformą, kurioje kūrėjai saugo ir dalijasi kodu.
D. Trumpas priešinasi griežtesniam DI reguliavimui, teigdamas, kad tempo sulėtinimas suteiktų pranašumą Kinijos bendrovėms, o su piktavališkai technologiją naudojančiais asmenimis gali susidoroti federalinės teisėsaugos institucijos.
Šią savaitę Baltuosiuose rūmuose vykusiame susitikime technologijų vadovai pasirašė įsipareigojimą patiems prižiūrėti DI. Šį susitarimą D. Trumpas pavadino „morališkai įpareigojančiu“.
Vašingtone stiprėja neigiamas požiūris į DI, o įstatymų leidėjai vis labiau patiria rinkėjų spaudimą apriboti arba sulėtinti jo plėtrą baiminantis, kad jis gali išstumti žmones iš darbo vietų ir apversti visuomenę aukštyn kojomis.
J. Claytonas šeštadienį laikraščiui „The Wall Street Journal“ sakė, kad D. Trumpas reikalavo, jog naujoji darbo grupė užtikrintų JAV lyderystę DI srityje, vykstant aršiai konkurencijai su Kinija.
„Rizika nebūti pirmiems yra didelė“, – leidiniui „The Wall Street Journal“ nurodė J. Claytonas.
„Jei nebūsime pirmi, padidės nustatyta ir nenustatyta rizika, ypač kilsianti iš mūsų priešininkų. Būdami pirmi, galėsime geriau spręsti šias problemas gindami Amerikos žmones“, – teigė jis.
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