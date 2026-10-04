Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

WSJ: Baltųjų rūmų DI darbo grupė sieks užkirsti kelią „pertekliniam reguliavimui“

2026-10-04 13:04 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-04 13:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto (DI) darbo grupė vertins šios technologijos keliamą riziką ir teikiamas galimybes, kartu siekdama užkirsti kelią inovacijas slopinančiam pertekliniam reguliavimui, laikraščiui „The Wall Street Journal“ (WSJ) sakė jos vadovas Jay'us Claytonas.

Dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas (Canva nuotr.)

Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto (DI) darbo grupė vertins šios technologijos keliamą riziką ir teikiamas galimybes, kartu siekdama užkirsti kelią inovacijas slopinančiam pertekliniam reguliavimui, laikraščiui „The Wall Street Journal“ (WSJ) sakė jos vadovas Jay'us Claytonas.

REKLAMA
0

JAV nacionalinės žvalgybos direktorius J. Claytonas, kaip plačiai skelbiama, taps naujuoju už DI atsakingu pareigūnu prezidento Donaldo Trumpo administracijoje, nors jo paskyrimas dar nepatvirtintas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Claytonas būtų antrasis asmuo, kuriam tektų šios neoficialios pareigos. Prieš jį D. Trumpo antrosios kadencijos pradžioje jas ėjo rizikos kapitalo investuotojas Davidas Sacksas, kuris vėliau iš šio posto pasitraukė.

REKLAMA
REKLAMA

Naujoji „Super Intelligence Force“ („Superintelekto grupė“), kurios pavadinime vartojamas D. Trumpo mėgstamas dirbtinio intelekto apibūdinimas, turės per 120 dienų pateikti ataskaitą apie šios technologijos riziką ir galimybes, šeštadienį pranešė WSJ.

REKLAMA

„Prezidentas paprašė suburti grupę, kuri užtikrintų būtent tai, ką jis ir sakė (...) kad išliktume superintelekto lyderiais ir kad Amerikos žmonių interesai būtų svarbiausi“, – sakė J. Claytonas.

„Rizika nebūti pirmiems yra didelė. Nebūdami pirmi susiduriame su didesniais žinomais ir nežinomais pavojais, ypač kylančiais iš mūsų varžovų. Būdami pirmi galėsime geriau kovoti su šiais pavojais Amerikos žmonių labui“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Rengs planus, kaip reaguoti į superintelekto keliamas grėsmes“

Ilgametis Volstrito teisininkas J. Claytonas per 2008 m. finansų krizę atstovavo „Goldman Sachs“, taip pat bankui „Barclays“ – šiam įsigyjant „Lehman Brothers“ turtą.

Antrosios kadencijos pradžioje D. Trumpas pasirinko J. Claytoną vadovauti federaliniams prokurorams Manhatane, o liepą Senatas patvirtino jį žvalgybos vadovu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J. Claytonas darbo technologijų sektoriuje patirties neturi.

Pasak WSJ, darbo grupės nuostatuose teigiama, kad ji „rengs planus, kaip reaguoti į superintelekto keliamas grėsmes mūsų visuomenei, kartu užkertant kelią pertekliniam reguliavimui ir reguliavimo užvaldymui, kurie slopintų inovacijas ir konkurenciją“.

REKLAMA

Ji taip pat „rekomenduos būdus, kaip pagal galiojančius įgaliojimus pagerinti vyriausybės gebėjimą reaguoti“.

Darbo grupei priklauso viceprezidentas J. D. Vance'as, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ir iždo sekretorius Scottas Bessentas.

Į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šiuos teiginius Baltieji rūmai iš karto neatsakė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų