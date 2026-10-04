WSJ: Baltųjų rūmų DI darbo grupė sieks užkirsti kelią „pertekliniam reguliavimui“

JAV nacionalinės žvalgybos direktorius J. Claytonas, kaip plačiai skelbiama, taps naujuoju už DI atsakingu pareigūnu prezidento Donaldo Trumpo administracijoje, nors jo paskyrimas dar nepatvirtintas.
J. Claytonas būtų antrasis asmuo, kuriam tektų šios neoficialios pareigos. Prieš jį D. Trumpo antrosios kadencijos pradžioje jas ėjo rizikos kapitalo investuotojas Davidas Sacksas, kuris vėliau iš šio posto pasitraukė.
Naujoji „Super Intelligence Force“ („Superintelekto grupė“), kurios pavadinime vartojamas D. Trumpo mėgstamas dirbtinio intelekto apibūdinimas, turės per 120 dienų pateikti ataskaitą apie šios technologijos riziką ir galimybes, šeštadienį pranešė WSJ.
„Prezidentas paprašė suburti grupę, kuri užtikrintų būtent tai, ką jis ir sakė (...) kad išliktume superintelekto lyderiais ir kad Amerikos žmonių interesai būtų svarbiausi“, – sakė J. Claytonas.
„Rizika nebūti pirmiems yra didelė. Nebūdami pirmi susiduriame su didesniais žinomais ir nežinomais pavojais, ypač kylančiais iš mūsų varžovų. Būdami pirmi galėsime geriau kovoti su šiais pavojais Amerikos žmonių labui“, – pridūrė jis.
„Rengs planus, kaip reaguoti į superintelekto keliamas grėsmes“
Ilgametis Volstrito teisininkas J. Claytonas per 2008 m. finansų krizę atstovavo „Goldman Sachs“, taip pat bankui „Barclays“ – šiam įsigyjant „Lehman Brothers“ turtą.
Antrosios kadencijos pradžioje D. Trumpas pasirinko J. Claytoną vadovauti federaliniams prokurorams Manhatane, o liepą Senatas patvirtino jį žvalgybos vadovu.
J. Claytonas darbo technologijų sektoriuje patirties neturi.
Pasak WSJ, darbo grupės nuostatuose teigiama, kad ji „rengs planus, kaip reaguoti į superintelekto keliamas grėsmes mūsų visuomenei, kartu užkertant kelią pertekliniam reguliavimui ir reguliavimo užvaldymui, kurie slopintų inovacijas ir konkurenciją“.
Ji taip pat „rekomenduos būdus, kaip pagal galiojančius įgaliojimus pagerinti vyriausybės gebėjimą reaguoti“.
Darbo grupei priklauso viceprezidentas J. D. Vance'as, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ir iždo sekretorius Scottas Bessentas.
Į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šiuos teiginius Baltieji rūmai iš karto neatsakė.
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