„Beveik sukėlė karą“: pastebėjus DI klaidą operacija atšaukta paskutinę akimirką

JAV žvalgybinė informacija rodė, kad laivas gabeno su branduoliniais ginklais susijusius komponentus, todėl Amerikos pajėgos pasirengė jį perimti, pranešė transliuotojas, remdamasis keturiais anoniminiais šaltiniais.
Tačiau operacija buvo atšaukta, kai pareigūnai nustatė, kad analitiko naudotas DI pokalbių robotas klaidingai identifikavo laivo gabenamą krovinį.
CNN citavo vieną šaltinį, teigusį, kad žvalgybos ataskaita buvo „visiškai klaidinga“, bet „beveik sukėlė karą“.
Nepatikslinta, ką laivas iš tikrųjų gabeno ir kur jis plaukė.
JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM), atsakinga už Amerikos pajėgas Artimuosiuose Rytuose, kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti pranešimus apie incidentą.
CNN pranešimas pasirodė po to, kai anksčiau šį mėnesį kilo ažiotažas vienam tyrėjui viešai atsistatydinus iš pirmaujančios DI įmonės „Anthropic“ ir išreiškus nuogąstavimą, kad ši technologija gali ištrūkti iš žmogaus kontrolės.
Kitas „Anthropic“ darbuotojas, kuris neatsistatydino, viešai pareiškė, jog „mes tikrai nuoširdžiai tikime, kad DI gali nužudyti visus žmones“. Jis sakė manantis, jog tokia tikimybė yra didesnė nei „10 procentų per ateinantį dešimtmetį“.
Nepaisant įspėjimų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir kai kurie pagrindiniai jo sąjungininkai išreiškė nepritarimą drastiškiems DI kūrimo apribojimams.
Tuo metu leidinys „Politico“ penktadienį pranešė apie atskirą incidentą, susijusį su JAV kariuomene ir Kinija. Pranešime teigta, kad radiolokatoriais nesusekamų naikintuvų F-35 dalių siunta buvo nukreipta į Honkongą ir dabar yra dingusi, o tai verčia nuogąstauti, kad Pekinas gavo jautrią Amerikos karinę technologiją.
Dalys buvo gabenamos iš Australijos į JAV remontui, kai įvyko nukreipimas, pranešė JAV leidinys. Pranešime priduriama, jog neaišku, kodėl dalys buvo nukreiptos ir kur jos yra dabar.
„Lockheed Martin“, kuri valdo F-35 tiekimo grandinę, atstovas spaudai sakė, kad bendrovė dėl „saugumo priežasčių“ negali aptarinėti konkrečių siuntų.
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