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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas – apie Putino aplinkos oligarcho finansuotas sūnaus vestuves: teigia, kad pinigus grąžino

2026-09-19 12:07 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 12:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad jo vyriausiasis sūnus grąžino pinigus su Kremliumi susijusiam Rusijos verslininkui, kuris gegužę apmokėjo dvi dienas trukusią vestuvių šventę Bahamose.

Putinui artimas Umaras Kremliovas finansavo Donaldo Trumpo jaunesniojo prabangias vestuves Bahamose (tv3.lt koliažas)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad jo vyriausiasis sūnus grąžino pinigus su Kremliumi susijusiam Rusijos verslininkui, kuris gegužę apmokėjo dvi dienas trukusią vestuvių šventę Bahamose.

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Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Bettina Trump pirmadienį patvirtino, kad gegužę jų „brangus draugas“ Umaras Kremliovas „labai dosniai surengė dvi neįtikėtinas“ šventines naktis Bahamose.

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Prabangi dovana sukėlė klausimų dėl etikos ir užsienio valstybių įtakos.

„Tai visiškai leistina, bet, kaip suprantu, jis jam grąžino pinigus“, – sakė D. Trumpas, kai naujienų agentūros AFP žurnalistas Ovaliajame kabinete jo paklausė, ar jo sūnui derėjo priimti tokią dovaną.

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„Spėju, kad draugas jam padovanojo vestuvių šventę. Tai labai įprasta, esu girdėjęs, kad daug žmonių dovanoja vestuvių šventes. Aš pats esu surengęs daug vakarėlių“, – sakė prezidentas.

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Spaudžiamas dėl to, kad D. Trumpas jaunesnysis anksčiau neužsiminė apie pinigų grąžinimą U. Kremliovui, D. Trumpas atsakė: „Kai išgirdau šią istoriją, paklausiau apie tai, ir jis pasakė „Ne, aš jam grąžinu pinigus, tėti“, ir tai buvo prieš kurį laiką, tad girdėjau, kad jis jam sumokėjo.“

Apie vestuvių apmokėjimą pirmą kartą paaiškėjo tiriamosios žurnalistikos svetainei „ProPublica“ pranešus, kad šimtus tūkstančių dolerių kainavusias šventes apmokėjo U. Kremliovas.

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Tuomet D. Trumpas sakė nepažįstantis U. Kremliovo. Prezidentas nedalyvavo vestuvėse, motyvuodamas tuo, kad buvo per daug užsiėmęs derybomis dėl karo Irane.

D. Trumpas jaunesnysis ir B. Trump bendrame įraše socialiniame tinkle „Instagram“ patvirtino gavę šią dovaną ir ją teisino.

„Gaila, kad toks asmeniškas ir džiaugsmingas dalykas gali būti performuluojamas kaip politinis ar grėsmingas vien dėl to, kas yra ar iš kur kilę kokie nors žmonės“, – priduriama jų įraše.

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U. Kremliovas vadovauja Tarptautinei bokso asociacijai (IBA), su kuria Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) nutraukė ryšius po pakartotinių įspėjimų dėl finansinio valdymo ir etikos problemų.

Pasak IBA pranešimo spaudai, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandį apdovanojo U. Kremliovą Draugystės ordinu. Pranešime buvo nuotrauka, kurioje V. Putinas ir U. Kremliovas spaudžia vienas kitam ranką.

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IBA interneto svetainėje taip pat buvo paskelbtos D. Trumpo jaunesniojo ir U. Kremliovo nuotraukos, kuriose jie kartu stovi ant scenos 2025 metų rugsėjį Stambule vykusiame renginyje.

Svetainė „ProPublica“ paskelbė grupinę nuotrauką iš vestuvių, kurioje, jos teigimu, matyti U. Kremliovo viršugalvis.

Kaip teigia Rusijos tiriamosios žurnalistikos portalas „Projekt“, U. Kremliovas yra tadžikų kilmės, dirbo vidutinio lygio bokso vadybininku ir puoselėjo ryšius su Federaline apsaugos tarnyba (FSO), kurios užduotis – saugoti aukšto rango pareigūnus Rusijoje.

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Anot portalo, U. Kremliovas taip pat yra prokremliško baikerių klubo „Nakties vilkai“ narys.

Iškart po to, kai Rusija 2014 metų kovą aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį, „Nakties vilkai“ masiškai į jį važiavo, be to, klubo nariai kovojo išvien su prorusiškais separatistais Rytų Ukrainoje.

Per pirmąją D. Trumpo kadenciją jo atžvilgiu vyko tyrimas dėl įtariamo jo 2016 metų rinkimų kampanijos ir Rusijos susitarimo. Tyrimą respublikonų milijardierius vadino raganų medžiokle.

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Beribis godumas
Beribis godumas
2026-09-19 13:28
"Skurdžius" Donald Junior Trump per vienerius tėvo prezidentavimo metus, savo asmeninį turtą padidinęs nuo 50 iki 300 milijonų$, galėjo už viską susimokėti pats. Bet tai padarė kai užkilo tarptautinis skandalas ir demokratai jau pareikalavo išsaugoti visus su vestuvėmis susijusius su užsieniečių finansavimo dokumentus. Trump goduolio genai persidavė sūneliui.
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