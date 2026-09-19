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Donaldas Trumpas šioms žiniasklaidos priemonėms uždraudė dirbti Baltuosiuose rūmuose

Papildyta 11.04 val.
2026-09-19 10:36 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 10:36
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad uždraudžia žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad uždraudžia žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją.

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80 metų respublikonas, kurio santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti, įspėjo, kad ir kitų priemonių gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė.

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Šis D. Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui.

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„Didžiuojuosi galėdamas pranešti, kad nuo šiol draudžiu Melagienų CNN, „MSNOW“ (...) ir „Politico“ (...) patekti į Baltuosius rūmus dėl nuolatinio jų MELAGIENŲ „skelbimo“!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

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Jis nepasakė, kas paskatino tokį žingsnį, bet pridūrė, kad „žiniasklaidos priemonės neturėtų turėti galimybės nuolat rašyti ar skelbti PRASIMANYMŲ ir MELŲ, kai nušviečia Jungtinių Valstijų prezidento veiklą“.

Vėliau Ovaliajame kabinete D. Trumpas žurnalistams pasakė: „Manau, kad kas nors turi teisę laikyti juos atokiau, jei jie ketina visą laiką rašyti melagingas istorijas.“

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Paklaustas, ar koks nors konkretus straipsnis paskatino šį draudimą, jis atsakė: „Tai iš tiesų tik per pastaruosius dvejus metus susikaupusios istorijos.“

„Nuo to darosi bloga, – sakė jis. – Jie tyčia rašo neigiamas naujienas, ir daro tai todėl, kad nori pabandyti sumenkinti respublikonus ir respublikonų administraciją.“

JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, buvęs „Fox News“ laidų vedėjas, įvedęs griežtus apribojimus Pentagone, palaikė naująjį D. Trumpo draudimą ir apkaltino minėtas žiniasklaidos priemones tuo, kad jos savo pranešimais esą sukėlė pavojų kariams.

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„Neteisėtas išpuolis“

Po D. Trumpo pranešimo transliuotojų CNN ir „MS NOW“, kuris dar visai neseniai buvo žinomas kaip MSNBC, bei „Politico“ žurnalistai liko Baltųjų rūmų teritorijoje.

Abiejų televizijos naujienų kanalų žurnalistus vis dar buvo galima matyti transliuojančius iš savo vietų prie Baltųjų rūmų.

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CNN pareiškė, kad D. Trumpo draudimas yra „neteisėtas išpuolis“ prieš JAV spaudos laisvę, ir pridūrė, kad jos reportažai yra „sąžiningi ir tikslūs“, ginami JAV konstitucijos.

Tuo metu „Politico“ penktadienį pažadėjo „ryžtingai ginti mūsų (konstitucijos) Pirmosios pataisos teises nuo bet kokių bandymų jas apriboti“.

Baltųjų rūmų korespondentų asociacija – nepriklausoma institucija, atstovaujanti prezidento darbą nušviečiantiems žurnalistams, – pareiškė ginanti žurnalistus, „kurie yra išskiriami dėl to, kad dirba savo darbą“.

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Per abi savo kadencijas Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas ne kartą užsipuolė žiniasklaidos priemones, kurių nušvietimas jam nepatinka.

Jis pateikė daugybę ieškinių dėl šmeižto prieš leidinius, puolė spaudą savo socialiniame tinkle „Truth Social“ ir žodžiu užsipuolė kelis žurnalistus, ypač moteris, įskaitant CNN laidų vedėją Kaitlan Collins.

„Visiškai prieštarauja konstitucijai“

JAV prezidentai retai atvirai uždraudžia žiniasklaidos priemonių veiklą, nors per savo pirmąją kadenciją D. Trumpas uždraudė CNN žurnalistui Jimui Acostai (Džimui Akostai) dirbti. Šį draudimą vėliau panaikino teismas.

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Pernai D. Trumpas uždraudė naujienų agentūrai „The Associated Press“ dalyvauti kai kuriuose renginiuose dėl to, kad ji nusprendė ir toliau vartoti Meksikos įlankos pavadinimą, nepaisydama D. Trumpo įsako pervadinti ją „Amerikos įlanka“.

Per antrąją D. Trumpo kadenciją taip pat buvo sugriežtinta žurnalistų kontrolė, pavyzdžiui, buvo pradėta kontroliuoti tai, kurios žiniasklaidos priemonės gali nušviesti renginius ir būti įleidžiamos į tokias erdves kaip Ovalusis kabinetas ir prezidentinis lėktuvas.

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Netikėtas D. Trumpo pranešimas penktadienį pasirodė tuo metu, kai jo palaikymo reitingai yra rekordiškai žemi, o jo Respublikonų partija rizikuoja prarasti Kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose.

Karas Irane ir kylančios kainos, ypač degalinėse, yra tarp veiksnių, prisidėjusių prie jo politinės sėkmės mažėjimo.

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Žurnalistų komiteto už žiniasklaidos laisvę (RCFP) prezidentas Bruce'as Brownas (Briusas Braunas) teigė, kad draudimas žiniasklaidos priemonėms būtų „visiškai prieštaraujantis konstitucijai“.

„Pirmojoje pataisoje aiškiai pasakyta, kad kai Baltieji rūmai pasikviečia vienus žurnalistus, jie negali uždrausti kitų vien todėl, kad jiems nepatinka jų reportažai, – sakė B. Brownas. – Tai vadovėlinė požiūrių diskriminacija, kurią teismai greitai panaikins, jei bus pateiktas skundas.“

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