Donaldas Trumpas atmetė Irano siūlymą dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo

Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra JAV ir Irano konflikto, kuris po beveik septynių mėnesių yra patekęs į aklavietę, epicentre.
„Aš atmetu jų pasiūlymą, – žurnalistams prie Baltųjų rūmų pareiškė D. Trumpas. – Jie pateikė pasiūlymą, bet aš jį atmečiau.“
„Jie nori sudaryti susitarimą, pagal kurį nedelsdami atidarytų sąsiaurį, nes labai pralaimi. Jie nori sudaryti susitarimą ir manau, kad tai gerai. Aš taip pat mėgstu sudaryti susitarimus“, – pridūrė JAV lyderis.
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas, grįždamas į Teheraną iš Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke, televizijai „CBS News“ teigė, kad šis pasiūlymas buvo „suderintas“ su aukščiausiuoju lyderiu Mojtaba Khamenei, parodė vaizdo interviu ištrauka, kurią paskelbė Irano žiniasklaida.
Pasak užsienio reikalų ministro Abbaso Araghchi, kuris anksčiau šią savaitę susitiko su D. Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, Irano plane numatomas visų karo veiksmų Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną, nutraukimas.
Jis teigė, kad sąlygos yra tokios pačios, kaip ir nustatytosios anksčiau šiais metais su JAV pasirašytame susitarimo memorandume, kuriame buvo reikalaujama atblokuoti įšaldytą Irano turtą, panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti JAV vykdomą jūrų blokadą.
Septintąją paliaubų dieną Iranas vėl atidarytų Hormuzo sąsiaurį. M. Pezeshkianas televizijai CBS sakė, kad „šis procesas prasidės tą pačią dieną, kai jie (JAV) jį (pasiūlymą) priims“.
Niujorke M. Pezeshkianas susitiko su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu, kuriam, kaip pranešė jo biuras, pareiškė: „Iranas nėra pasitraukęs nuo derybų stalo, tačiau, atsižvelgdamas į praeities patirtį, jis nebetiki Jungtinėmis Valstijomis.“
A. Araghchi Jungtinėse Tautose pareiškė: „Iranas per Katarą perdavė Jungtinėms Valstijoms konkretų septynių dienų planą. Jei bus įvykdytos būtinos sąlygos, sąsiauris gali būti vėl atidarytas, o įprastas laivybos eismas gali būti atkurtas per septynias dienas.“
„Dabar turi pasirinkti Jungtinės Valstijos. Iranas nepripažįsta prievartos, grasinimų ar bauginimo, ir Iranas neatsisakys savo suverenių teisių dėl spaudimo“, – pridūrė jis.
Tačiau praėjus vos kelioms valandoms po šių ministro komentarų laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, jog D. Trumpas abejoja, ar Teheranas patenkins jo reikalavimus, ir mano, kad JAV atnaujins bombardavimo operacijas.
Be to, D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė žemėlapį, kuriame Hormuzo sąsiauris yra apibrėžtas apskritimu ir pavadintas „Trumpo sąsiauriu“.
„Mes nenustosime bausti JAV, kol nebus įvykdytos septynios Irano sąlygos“, – pareiškė Irano Revoliucinės gvardijos atstovas spaudai Hosseinas Mohebi, kurį citavo naujienų agentūra „Tasnim“.
Išskirtiniame interviu naujienų agentūrai AFP jis šią savaitę sakė, kad tarp Teherano reikalavimų taip pat yra karo veiksmų Jemene nutraukimas.
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