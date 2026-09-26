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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Donaldas Trumpas atmeta Irano pasiūlymą dėl Hormuzo sąsiaurio

2026-09-26 09:07 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-09-26 09:07
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Iranas pakartojo savo pasiūlymą per septynias dienas atverti Hormuzo sąsiaurį, tačiau, žiniasklaidos duomenimis, JAV prezidentas Donaldas Trumpas jį atmetė.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas EPA

Iranas pakartojo savo pasiūlymą per septynias dienas atverti Hormuzo sąsiaurį, tačiau, žiniasklaidos duomenimis, JAV prezidentas Donaldas Trumpas jį atmetė.

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Pasak leidinio „Wall Street Journal“, D. Trumpas abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. 

„Wall Street Journal“, remdamasis JAV vyriausybės pareigūnais, taip pat rašė, kad D. Trumpas svarsto po lapkritį vyksiančių Kongreso vidurio kadencijos rinkimų atnaujinti atakas prieš Iraną. Penktadienio vakarą savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas paskelbė Hormuzo sąsiaurio žemėlapį su pavadinimu „Trumpo sąsiauris“ („Trump Strait“).

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„Septynių dienų terminas prasidės, k\ai tik Jungtinės Valstijos pritars šiam planui“, – prieš tai Jungtinėse Tautose Niujorke sakė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi. Pasak jo, sprendimas dabar priklauso nuo Vašingtono. Veiksmai, kurių turėtų imtis JAV, esą „nėra nauji“. 

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„Jie visi jau yra birželį su Vašingtonu pasirašytame pagrindų susitarime“, – pabrėžė A. Araghchi.

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A. Araghchi jau antradienį JAV pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui perdavė septynias sąlygas dėl karo pabaigos ir sąsiaurio atvėrimo. Pasak Irano, tarp jų yra kovų nutraukimas regione septynioms dienoms, įskaitant Libaną, įšaldyto Irano turto atblokavimas, sankcijų Irano naftai panaikinimas ir JAV jūrų blokados prieš Irano uostus pabaiga.

Birželio susitarimu buvo siekiama nutraukti kovas, vėl atverti Hormuzo sąsiaurį ir sudaryti sąlygas deryboms dėl Irano branduolinės programos. Tačiau netrukus jis žlugo.

Karas prasidėjo vasario pabaigoje JAV ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Teheranas nuo karo pradžios iš esmės blokuoja pasaulinei prekybai svarbų sąsiaurį, o JAV savo ruožtu paskelbė Irano uostų jūrų blokadą.

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Trumpas genijus
Trumpas genijus
2026-09-26 12:20
Hormūzo sąsiaurį pavadino Trumpo vardu, apsieidamas be derybų. Bet derybos su Iranu jam tapo neišbrendama klampyne.
Paskelbė, kad pasaulyje dyzeliną brangina Ukraina, kuri ginasi nuo Rusijos.
Irano siūlymo per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį nepriima, nes tai būtų Irano sėkmė. O gal dėl pavydo? Nes garsiosios 24 valandos dar netapo jo sėkme. Hm ...
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