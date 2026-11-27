D. Trumpo žentas atvirai stoja Kremliaus pusėn, kai pasitvirtino gandai, jog Maskvoje pasiuntiniai derasi ne tik dėl taikos – amerikiečių įmonė perka Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ užsienio turtą, o už jį atsiskaitys Amerikoje įšaldytais Rusijos aktyvais. Ką tai reiškia Europai?
Apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovu Briuselyje, ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu.
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