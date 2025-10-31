Dešimtys advokatų pateikė skundą prieš Prancūzijos teisingumo ministrą, kuris kalėjime aplankė Sarkozy

Viename interviu ministras sakė, kad, jis, kaip buvęs N. Sarkozy kolega, negalįs „likti abejingas šio žmogaus nelaimei“. Praėjusios savaitės trečiadienį, praėjus dienai po to, kai N. Sarkozy pradėjo bausmės atlikimą, G. Darmaninas savo buvusį politinį mentorių aplankė kalėjime.
Vieši teisingumo ministro užuojautos pareiškimai ir užuominos apie asmeninius ryšius „kelia pasipiktinimą“, teigė advokatai. G. Darmaninas „išreiškė savo poziciją klausimu, kuriuo turi administracinę galią“. Ministras esą atstovauja asmeniniams interesams, o tai kelia klausimų dėl nešališkumo ir objektyvumo ir gali susilpninti pasitikėjimą teisingumu.
Ministras pabrėžė, kad, aplankęs N. Sarkozy, norėjo įsitikinti, kad buvęs prezidentas kalėjime yra saugus. Tai esą nekelia grėsmės teisėjų nepriklausomumui.
Prieš sėsdamas į kalėjimą, N. Sarkozy dar susitiko su prezidentu Emmanueliu Macronu. Šis po viešos kritikos tai pavadino normaliu dalyku. Teisėsaugos pareigūnų pasipiktinimą sukėlė ir tai, kad N. Sarkozy kalėjime ir toliau yra saugomas asmens sargybinių.
N. Sarkozy buvo nuteistas už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, susijusiame su planais finansuoti rinkimų kampaniją dabar jau mirusio Libijos diktatoriaus Moamerio Gaddafio pinigais.
