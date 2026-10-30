Dėl rusų atakų ukrainiečiai priversti statyti naujus tiltus

Ukrainos sostinėje, kurioje gyvena apie 3 mln. žmonių, Rusijos dronai ne kartą smogė tiltams, todėl buvo sustabdytas eismas, o gyventojai įstrigo ilgose spūstyse.
Po Rusijos smūgių Kyjive pradedami statyti atsarginiai tiltai
Ukrainos susisiekimo ministras Mykola Kalašnykas teigė, kad vyriausybė pritarė „sparčiai alternatyvių tiltų perėjų per upes, įskaitant per Dniprą, statybai“.
„Iš viso planuojama įrengti 21 tilto perėją. Kyjive darbai jau prasidėjo“, – penktadienį įstatymų leidėjams sakė M. Kalašnykas.
„Pirmieji tiltai pradės veikti metų pradžioje“, – pridūrė jis.
Jis nepatikslino, kokie tiltai statomi ir koks jų numatomas pralaidumas.
Pastarasis Rusijos smūgis, per kurį apgadintas vienas iš penkių pagrindinių Kyjivo tiltų – Pietinis tiltas, įvyko antradienį, todėl buvo sustabdytas automobilių eismas.
Ukrainos žiniasklaidos teigimu, penktadienį jis buvo iš dalies atnaujintas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko anksčiau šį mėnesį duotame interviu naujienų agentūrai AFP sakė, kad miestas „bendradarbiauja su Atstatymo agentūra, kuri blogiausiu atveju ėmėsi užduoties pastatyti pontonines perėjas“.
„Tačiau būkime atviri: pontoninės perėjos negali visiškai pakeisti tiltų jungčių“, – pridūrė jis.
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