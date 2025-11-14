 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Dėl reto protesto prieš Kiniją Kazachstane įkalinta 12 asmenų

2025-11-14 13:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 13:28
Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas
0

Penktadienį Kazachstano policija pranešė suėmusi 12 žmonių ir dar šešiems skyrusi baudas dėl reto protesto, per kurį buvo sudegintas Kinijos lyderio Xi Jinpingo portretas. 

Ketvirtadienį mitinge dalyvavę protestuotojai kaltino Kiniją dėl Kazachstano piliečio dingimo ir Kazachstano žemės supirkimo. 

Vietos žiniasklaidos ir žmogaus teisių grupių teigimu, Alimnuras Turganbajus yra dingęs nuo liepos mėnesio, kai jį Kinijos vakarinėje Sindziango provincijoje suėmė pasienio pareigūnai.

Pekinas seniai kaltinamas vykdantis represijas prieš musulmonų uigūrų mažumą šioje su Kazachstanu besiribojančioje provincijoje. 

Kazachstano policijos teigimu, demonstracijos Almatos regione, esančiame netoli Kinijos sienos, dalyviai „atliko neteisėtus veiksmus, įskaitant valstybinės vėliavos ir užsienio valstybės lyderio atvaizdo deginimą“. 

Dvylikai piliečių skirtos trumpos laisvės atėmimo bausmės iki dviejų savaičių, dar šešiems skirtos baudos, pridūrė policija. Valdžia taip pat pradėjo baudžiamąją bylą ir gali skirti ilgesnes įkalinimo bausmes. 

Jungtinių Tautų duomenimis, Sindziango stovyklose yra mažiausiai milijonas sulaikytų uigūrų ir kitų mažumų grupių atstovų, įskaitant Kazachstano piliečius. Pekinas neigia šiuos kaltinimus ir teisina savo veiksmus „kova su terorizmu“ ir gyventojų švietimu. 

Kinija yra svarbi žaidėja visoje Vidurinėje Azijoje, daug investuoja į infrastruktūrą ir švelniosios galios projektus, siekdama pakeisti Rusijos dominuojančią padėtį regione. Musulmoniškos Vidurinės Azijos valstybės, įskaitant Kazachstaną, iš esmės ignoruoja susidorojimą Sindziange, siekdamos palaikyti tvirtus ryšius su Pekinu. 

Instagrame paskelbtame, bet nepatvirtintame vaizdo įraše matyti apie 30 žmonių, ketvirtadienį susirinkusių Almatos regione, kuriame gyvena didelė uigūrų bendruomenė. Jie laikė tris Kinijos vėliavas ir prezidento Xi Jinpingo portretą. Girdėti, kaip vienas protestuotojas sako, kad žmonės čia susirinko ir sudegino vėliavą bei Kinijos prezidento portretą.

Šis asmuo kaltino Kiniją be pagrindo laikant A. Turganbajų ir supirkinėjant žemę Kazachstane pažeidžiant įstatymą, draudžiantį parduoti užsienio piliečiams žemės ūkio paskirties žemę.

