TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl nacionalinio streiko Belgijoje atšaukti skrydžiai

2025-10-14 12:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 12:13

Antradienį Belgijoje dėl vyriausybės taupymo plano prasidėjęs nacionalinis streikas sutrikdė skrydžius ir viešąjį transportą. Tikimasi, kad dešimtys tūkstančių žmonių dalyvaus demonstracijoje Briuselyje. 

Belgijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Briuselio oro uostas, didžiausias Belgijoje, atšaukė visus išvykstančius skrydžius, streikuojant apsaugos darbuotojams. Šarlerua oro uostas, pagrindinis pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ centras Europoje, pareiškė, kad negali vykdyti jokių skrydžių dėl darbuotojų trūkumo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Streikai vyksta Europos šalyje nuo vasario mėnesio, kai flamandų nacionalistas Bartas De Weveris pradėjo eiti ministro pirmininko pareigas. Kovodama su biudžeto deficitu, kurio dydis pažeidžia Europos Sąjungos taisykles, vyriausybė siekia reformuoti pensijas ir imtis kitų taupymo priemonių, įsiutinusių profesines sąjungas. 

„Ši vyriausybė žadėjo daugiau tvarių darbo vietų ir didesnę perkamąją galią. Tušti plepalai! Ir vėl moka visi, išskyrus turtinguosius“, – pareiškė profesinė sąjunga CSC, paraginusi  žmones išeiti į gatves protestuoti. 

Profesinės sąjungos tikisi, kad trečiadienį dešimtys tūkstančių žmonių dalyvaus mitinge Briuselyje, nors vėlavimai ir atšaukimai taip pat paveikė sostinės metro, tramvajų ir autobusų susisiekimą. Sostinės policija patarė piliečiams vengti kai kurių centrinių rajonų ir keliauti automobiliais. 

Protesto akcija padidins spaudimą B. De Weverio koalicinei vyriausybei. Pirmadienį jai nepavyko susitarti dėl biudžeto, todėl ministras pirmininkas buvo priverstas atidėti svarbią kalbą parlamente, kuri buvo numatyta antradienį. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi planuojamoms reformoms, įskaitant ankstyvo išėjimo į pensiją mažinimą ir atlyginimų indeksavimo įšaldymą. 

Vyriausybė ieško galimybių sutaupyti apie 10 mlrd. eurų, taip pat pažadėjo padidinti išlaidas gynybai, NATO dedant pastangas pagreitinti persiginklavimą. 

B. De Weveris atėjo į valdžią po ilgų derybų dėl koalicijos po Belgijos federalinių rinkimų praėjusių metų birželį.

