Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Danija dėl pastebėtų dronų neprašys NATO konsultacijų pagal 4 straipsnį

2025-09-26 19:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 19:48

Po pakartotinių incidentų, kai prie kelių oro uostų buvo pastebėti dronai, Danija šiuo metu neketina prašyti konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį.

Neatpažinti dronai Danijoje: Rusija kratosi atsakomybės (nuotr. SCANPIX)

Po pakartotinių incidentų, kai prie kelių oro uostų buvo pastebėti dronai, Danija šiuo metu neketina prašyti konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį.

REKLAMA
1

Vyriausybė neketina aktyvuoti šio straipsnio, po parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdžio pareiškė užsienio reikalų ministras Larsas Løkke Rasmussenas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ritzau“. Esą ir taip palaikomi geri ryšiai su NATO sąjungininkėmis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

NATO sutarties 4 straipsnis numato Aljanso narių konsultacijas, jei kuri nors NATO valstybė jaučia grėsmę iš išorės.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaruoju metu po virtinės dronų įskridimo straipsnį aktyvavo Lenkija, taip pat Estija, į kurios oro erdvę įsibrovė trys Rusijos naikintuvai. Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas ketvirtadienį sakė, kad vyriausybė taip pat svarsto šį žingsnį.

REKLAMA

Danija jau kelias dienas patiria dronų incidentus. Pirmadienio vakarą pastebėjus kelis didelius dronus buvo visiškai uždarytas Kopenhagos oro uostas. Trečiadienio vakarą  dronai pasirodė virš kitų oro uostų vakaruose.

Kas susiję su incidentais, lieka neaišku. Vyriausybė kalba apie „hibridinę ataką“. Tyrėjai mano, kad tai profesionalaus veikėjo, turinčio reikiamų pajėgumų, darbas. Tikslas esą yra sukelti neramumus NATO šalyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų