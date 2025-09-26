Danija dėl pastebėtų dronų neprašys NATO konsultacijų pagal 4 straipsnį

Vyriausybė neketina aktyvuoti šio straipsnio, po parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdžio pareiškė užsienio reikalų ministras Larsas Løkke Rasmussenas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ritzau“. Esą ir taip palaikomi geri ryšiai su NATO sąjungininkėmis.
NATO sutarties 4 straipsnis numato Aljanso narių konsultacijas, jei kuri nors NATO valstybė jaučia grėsmę iš išorės.
Pastaruoju metu po virtinės dronų įskridimo straipsnį aktyvavo Lenkija, taip pat Estija, į kurios oro erdvę įsibrovė trys Rusijos naikintuvai. Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas ketvirtadienį sakė, kad vyriausybė taip pat svarsto šį žingsnį.
Danija jau kelias dienas patiria dronų incidentus. Pirmadienio vakarą pastebėjus kelis didelius dronus buvo visiškai uždarytas Kopenhagos oro uostas. Trečiadienio vakarą dronai pasirodė virš kitų oro uostų vakaruose.
Kas susiję su incidentais, lieka neaišku. Vyriausybė kalba apie „hibridinę ataką“. Tyrėjai mano, kad tai profesionalaus veikėjo, turinčio reikiamų pajėgumų, darbas. Tikslas esą yra sukelti neramumus NATO šalyje.
