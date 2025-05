„Dabar pas Zelenskį yra liūdesys, kurio anksčiau nebuvo“: pasikeitęs Ukrainos prezidento gyvenimas

Praėjusią savaitę V. Zelenskis Kyjive priėmė keturis galingiausius Europos lyderius, po to išvyko į Ankarą susitikti su Turkijos prezidentu, tuo pačiu metu tvarkydamas savo šalies reikalus.

Artimi žmonės sako, kad jis nepasiduoda. „Tai, ką jis labiausiai myli, – įveikti iššūkius, jis visada toks buvo“, – sakė Oleksandras Pikalovas, 49 metų V. Zelenskio artimas draugas nuo vaikystės.

Ir tęsė: „Šiomis dienomis jo veide matyti karo metai, taip pat ir daugelio mūsų, bet prezidento akyse vis dar žiba ugnelė.“

O. Pikalovas, kuris dažnai mato lyderį ir beveik kasdien su juo susirašinėja, pridūrė: „Reikia suprasti, kad jis myli savo darbą ir iš jo semiasi energijos. Jis visada būna savo kabinete sekmadieniais. Būtent šiame kambaryje gimė posakis: darbas yra tai, ką darai ne darbo valandomis.“

Be to, jis mano, jog V. Zelenskis gimė po „laiminga žvaigžde“, atsižvelgiant į daugybę sunkumų, kuriuos jie patyrė augdami Sovietų Sąjungoje.

Kartą jie vos mirtinai nesušalo Rusijos stepėse, kai vieną naktį sugedo jų turistinis autobusas, o temperatūra nukrito iki -42 °C. „Mes galėjome lengvai mirti“, – sakė O. Pikalovas.

Dar vienas įvykis, patvirtinantis, kad Ukrainos prezidentas gimė po „laiminga žvaigžde“, yra jo lėktuvo gedimas. Dėl blogų oro sąlygų lėktuvas nusileisti sugebėjo tik po šešto karto.

„Dabar pas Zelenskį yra tam tikras liūdesys, kurio anksčiau nebuvo“

Nuo Rusijos sąmokslų jį nužudyti karo pradžioje iki priverstinio atsiskyrimo nuo žmonos ir dviejų vaikų, kurie šiais laikais jį mato daugiausiai tik per televiziją, V. Zelenskis turėjo ištverti didelį aukų skaičių ir nuolatinę grėsmę.

Tačiau be to, kad yra karo laikų lyderis, kuris dažnai miega tik keturias ar penkias valandas per naktį ir ant savo stalo laiko kumščio dydžio granito biustą su Winstono Churchillio atvaizdu, V. Zelenskis taip pat mėgsta įsitraukti į sudėtingas vyriausybės procedūras.

Kiekvieną savaitę jis rengia virtualų susitikimą su šalies parlamento lyderiais, kur aptariami būsimi įstatymų projektai (nors dėl karo rinkimai nevyko, Rada vis dar veikia kaip įprasta). Pirmadienį jie kalbėjosi apie jūrų saugumą ir kompensacijas sužeistiems kariams.

„Jis mėgsta detales“, – sakė užsienio reikalų komiteto pirmininkas Oleksandras Merežkovas, kuris V. Zelenskį apibūdina kaip „menininką, lankstų, talentingą, kūrybingą, mąstantį nešabloniškai ir greitai suvokiantį“.

Prezidentas negali slopinti komiko savybių ir mėgsta juokauti. Tačiau paskutinėje susitikimo sesijoje jis susilaikė nuo juokų. Nors jis spinduliuoja tą pačią energiją kaip visada, „dabar pas Zelenskį yra tam tikras liūdesys, kurio anksčiau nebuvo“, teigė O. Merežkovas.

Tuo metu Ukrainos prezidentas svarstė dėl svarbaus sprendimo – kvietė susitikti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną Turkijoje akis į akį. „Tai buvo puikus ėjimas, kaip šachmatų partijoje“, – pabrėžė O. Merežkovas.

Tačiau derybos virto keiksmais ir kaltinimais dar prieš joms prasidedant, kai V. Putinas atsisakė dalyvauti ir vietoj to pasiuntė žemo rango delegaciją, kurią V. Zelenskis išjuokė. Tai paskatino Kremlių pavadinti jį „klounu“. Vis dėlto galiausiai buvo susitarta dėl apsikeitimo kaliniais.

Tuo tarpu JAV prezidentas D. Trumpas, kuris tuo metu derėjosi regione, susilaikė nuo kritikos V. Putino atžvilgiu dėl jo atsisakymo dalyvauti derybose, teigdamas, kad pažanga priklauso nuo jo paties ir Rusijos vadovo tiesioginio susitikimo.

Zelenskis yra labai jautrus

V. Zelenskio kelionių grafikas yra įtemptas – šiemet jis jau 23 kartus lankėsi 18 užsienio šalių, tačiau O. Merežkovas įtaria, kad tai padeda jam atsipalaiduoti.

O. Merežkovas neseniai pats vyko į parlamentinę kelionę – į Uzbekistaną. „Tai buvo sunkus ir varginantis darbas su visais susitikimais, bet aplinkos pakeitimas man labai padėjo“, – sakė jis, pridurdamas, jog „tokie pokyčiai aplinkui padeda nesutrikti“.

V. Zelenskis neturi kito pasirinkimo, kaip tik keliauti toliau. Po trejų metų nuožmių konfliktų su Rusija ir vyriausybės pasikeitimo Vašingtone jis atsidūrė ant plonos linijos, bandydamas išlaikyti D. Trumpo palankumą ir ginti savo šalies teisę į nepriklausomą egzistenciją.

Tačiau jis vos neprarado pusiausvyros, kai D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance‘as vasario 28 d. Ovaliajame kabinete, pasaulio spaudos akivaizdoje apkaltino V. Zelenskį nedėkingumu.

O. Merežkovas virtualiai su Ukrainos prezidentu susitiko po trijų dienų: „Bijojau, kad prezidentas bus nusiminęs ar prislėgtas, bet, mano palengvėjimui, jis atrodė kaip visada, tarsi nieko nebūtų nutikę.“

Tai galėjo būti vaidyba – Ukrainos lyderis neprarado savo aktoriaus meilės geroms recenzijoms, o bet kokia kritika jį labai liūdina. „Jis labai jautrus. Tai jį nuliūdino“, – sakė Serhijus Rudenko, parašęs V. Zelenskio biografiją.

Nors V. Zelenskis nemanė, kad padarė kažką blogo, laikydamasis savo pozicijos Baltuosiuose rūmuose, jis labai sielojosi dėl to, kas įvyko po to, sakė jam artimi šaltiniai.

V. Zelenskis jautėsi prislėgtas dėl tautos likimo ir sunkiai galėjo įžvelgti kelią į priekį kartu su D. Trumpu.

„Zelenskis žino kaip atlaikyti smūgį“

Tuo tarpu Mychailo Podoliakas, V. Zelenskio spaudos atstovas, sumenkino nesėkmės Vašingtone svarbą, teigdamas, kad čempionui, įpratusiam prie 12 raundų kovų, „gana emocingas pokalbis Ovaliajame kabinete“ buvo tik dar vienas raundas.

„Zelenskis žino kaip atlaikyti smūgį“, – sakė M. Podoliakas, sėdėdamas prie stalo viešbučio konferencijų salėje.

Ir pridūrė: „Trumpas visada nori dominuoti... bet prezidentas Zelenskis, kaip visada, sugalvojo konstruktyvų sprendimą.“ Jis turėjo omenyje kitą, šiltesnį susitikimą su D. Trumpu, kai abu sėdėjo vieni, akis į akį Vatikane, prieš pat popiežiaus Pranciškaus laidotuves.

Volodymyras Zelenskis popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse (4 nuotr.) Volodymyras Zelenskis popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse (nuotr. SCANPIX)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse

Susitikimas Vatikane parodė, jog Ukrainos prezidentas „žino, kaip kalbėti su Trumpu“ ir „yra pasirengęs aiškiai ir pagrįstai parodyti, kas yra tikra, o kas ne“, sakė prezidento patarėjas M. Podoliakas.

Pikalovas prisimena Zelenskio ir pirmosios Ukrainos ponios pasimatymus

„Net paauglystėje jis visada buvo lyderis“, – pasakojo O. Pikalovas.

Jis ir V. Zelenskis dalijosi pora mėlynų džinsų, kuriuos pakaitomis dėvėdavo pasimatymuose. Kartą O. Pikalovas džinsus paskolino kitam draugui, o V. Zelenskis jam paskolino savo brangius batus.

„Mūsų draugas dvi dienas dingsta, neabejotinai puikiai leidžia laiką, o mes sėdime jo senelio virtuvėje ir laukiame, kol jis grąžins drabužius, nes negalime eiti namo“, – pasakojo jis.

O. Pikovas prisimena, kad V. Zelenskio mergina, Olena, dabar Ukrainos pirmoji ponia, turėjo „griežtus“ tėvus ir su juo susitikinėdavo slapta, prisidengdama šuns vedžiojimu.

Tada ji šunį perduodavo O. Pikalovui: „Aš turėdavau jį vedžioti, kol ji išeidavo su būsimu prezidentu“, – juokėsi jis.