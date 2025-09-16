Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Charlie Kirko nužudymas: įtariamajam prokurorai sieks mirties bausmės

2025-09-16 21:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 21:43

Tyleris Robinsonas antradienį buvo apkaltintas dešiniųjų pažiūrų įtakingo asmens Charlie Kirko nužudymu ir prokurorai sieks jam mirties bausmės, rašo „Sky News“.

Tyleris Robinsonas, Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)
12

22 metų amžiaus jaunuolis iš Vašingtono, Jutos valstijos, buvo apkaltintas sunkaus nužudymo, ginklo laikymo ir teisingumo trukdymo nusikaltimais.

1

22 metų amžiaus jaunuolis iš Vašingtono, Jutos valstijos, buvo apkaltintas sunkaus nužudymo, ginklo laikymo ir teisingumo trukdymo nusikaltimais.

Prokurorai pareiškė, kad sieks mirties bausmės.

Tvirtinama, kad T. Robinsonas taip pat liepė savo kambariokui ištrinti „kaltumą įrodančius tekstus“ apie nužudymą ir „tylėti“, jei policija užduos klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kirko nužudymas

31-erių Ch. Kirkas buvo nužudytas viename iš savo renginių Jutos slėnio universitete trečiadienį.

Pašautas Charlie Kirkas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pašautas Charlie Kirkas

Politinis aktyvistas, artimas JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, mirė po to, kai kulka pataikė jam į kaklą.

Apygardos prokuroras Jeffas Gray sakė, kad „sunkinančios aplinkybės“ nužudyme yra tai, kad „manoma, kad kaltinamasis pasirinko jį [Kirką] dėl jo politinių pažiūrų ir tai padarė žinodamas, kad ten yra vaikų, kurie taps nužudymo liudininkais“.

Siaubą patyrę susirinkusieji skubiai pabėgo, o FTB pradėjo paiešką.

T. Robinsonas nuo jo arešto buvo laikomas be galimybės išeiti už užstatą.

Į viršų