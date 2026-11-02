Carney teigė turėjęs gerą pokalbį su Trumpu

Socialiniuose tinkluose M. Carney teigė, kad pastarosios derybos rėmėsi „pastarojo meto konstruktyviomis diskusijomis dėl abipusiai naudingo prekybos susitarimo metmenų“.
„Mūsų komandos artimiausiomis savaitėmis dirbs, kad pasiektų šį rezultatą“, – sakė jis.
Antrosios savo kadencijos metu D. Trumpas sujaukė pasaulinę prekybą įvesdamas muitus tiek sąjungininkams, tiek varžovams, o Kanada – viena didžiausių JAV prekybos partnerių – dažnai atsidurdavo jo taikiklyje.
Rugpjūtį žlugus aukšto lygio abiejų šalių prekybos deryboms, D. Trumpas įvedė daugybę naujų muitų, iš kurių kai kuriuos atšaukė prieš itin svarbius JAV kadencijos vidurio rinkimus.
Kainų prieinamumas yra itin svarbus klausimas rinkėjams, o D. Trumpo tarifai visoje šalyje pakurstė infliaciją.
Muitai, įsigalioję po to, kai rugpjūtį žlugo derybos, paveikė prekių už maždaug 20 mlrd. dolerių (17,4 mlrd. eurų) – nuo ledo ritulio lazdų iki cemento.
Reaguodama į tai, Kanada įvedė muitus tokiai pat amerikietiškų prekių vertei, o tai paskatino D. Trumpą imtis atsakomųjų veiksmų ir nustatyti dar vieną, iki 50 proc. siekiančių tarifų tam tikroms prekėms etapą.
D. Trumpas praėjusią savaitę sakė besitikintis, kad naujas prekybos susitarimas su Kanada bus pasiektas „gana greitai“, tačiau jokių detalių nepateikė.
Sekmadienį D. Trumpas patvirtino įvykusias naujausias derybas su M. Carney, sakydamas, kad pareigūnai turi „labai gero susitarimo su Kanada koncepciją“.
„Turime susitarimo koncepciją, kuri bus puiki mūsų ūkininkams, puiki mūsų šaliai, ir ji bus gera Kanadai“, – prieš rinkimų kampanijos renginį Ajovoje žurnalistams sakė jis.
D. Trumpas teigė, kad į prekybos susitarimą bus įtraukta „Keystone XL“ naftotiekio statyba, kuriai ilgai priešinosi aplinkosaugos aktyvistai ir kuri buvo sustabdyta valdant jo pirmtakui Joe Bidenui.
Dėl chaotiškos JAV prezidento prekybos politikos Kanada ėmė gilinti ryšius su kitomis sąjungininkėmis.
Penktadienį Europos Sąjunga (ES) ir Kanada paskelbė apie aljansą, pagal kurį Otava taptų pirmąja bloko „asocijuotąja nare“, nors pačioje ES kilo tam tikrų nesutarimų dėl šio termino vartojimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.